隱形戰隊｜陳山聰著底衫跳唱獲讚大隻有型　黃子恆教授角色有可疑

《隱形戰隊》昨晚（28日）展開「炸彈狂魔案」，案情比之前案件更為複雜，涉案主要新登場人物有匡勝天（陳展鵬飾）、沈教授（黃子恒飾）、火屎（彭懷安飾）、生番（董敬文飾）及神秘黑衣人等。劇情講述一連兩單大型爆炸案案發現場均留有德文塗鴉，眾人沿著相關線索鎖定被囚禁獄中的心理專家匡勝天，事件更牽扯到八年前一單臥底被殺案，以及疑似黑幫復仇事件。在第一爆炸現場，Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）碰巧身處其中，Ocean一度因找不到寶寶大為緊張，故之後重遇寶寶激動攬攬之餘還又笑又喊，而寶寶雖全程以木納聲音回應Ocean，但還是忍不住谷出感動的淚水，場面感人。

+ 1

早前官方宣傳將大量焦點放在陳展鵬出場一幕，昨晚展鵬一出場果然引起熱討：「咁似火雲邪神？」、「好有壓場感」、「匡勝天勁啲定松明勁啲」、「展鵬真視帝，忠奸都得」、「又冷靜又型」、「感覺好深不可測」。

展鵬一出場即惹起熱討兼獲讚好戲。

網民對於黃子恒做奸角或者神經質角色都好受落。

網民對於黃子恒做奸角或者神經質角色都好受落。

網民對於黃子恒做奸角或者神經質角色都好受落。

除了展鵬，黃子恆的演出亦相當吸睛，前年憑台慶劇《拳王》的熱血拳擊教練葉迎風一角贏盡好評的子恆，這次轉為飾演內斂、孝順又帶點神經質的沈教授，除了性格與迎風截然不同，造型亦有很大出入。沈教授的出現同樣掀起熱討，網民除了爭辯他是真奸角還是身不由己的受害者時，又指子恆做奸角比演好人更為入戲；另子恆角色背後似乎隱藏著極大秘密，並與神秘黑衣人一再發生衝突，言談間顯露了二人應有不可告人勾當，相當可疑。監製Jazz上套作品《超能使者》將Big Boss懸念玩到出神入化，是次的黑衣人懸念亦引人入勝，不少觀眾均留言好奇黑衣人真身。

+ 1

每集都集齊緊張輕鬆元素的《隱形戰隊》，本集搞笑重任落在飾演Cool Sir的陳山聰身上。事緣Cool Sir遭母親淑珠（蘇恩磁飾）設局與家姐顧晨麗（樊亦敏飾）進行雙人約會。其間Cool Sir因為抽中獎被邀請上台唱歌助慶，豁了出去的Cool Sir忘我大唱《眼睛想旅行》，歌聲與台風亦充滿喜感；之後Cool Sir再在一班「婦女」包圍下開心跳舞，作為現場觀眾的邢風（劉穎鏇飾）則全程High爆喪幫Cool Sir影相，網民亦被全長僅45秒的「山聰歌舞場面」觸動神經，留言大讚山聰著起底衫勁有型：「咁大隻著底衫好型」、「山聰真係型到冇朋友，又大隻又高」、「估唔到Cool Sir有唱歌同搞笑天份」、「Cool Sir好可愛」、「點解唔係唱《ABCD》」、「可以上《中年好聲音》」。山聰受訪時則笑言：「你知唔知嗰場所有臨時演員，因為搵晒啲媽媽Auntie嚟，嘩！佢哋直情開心到哩，基本上Jazz唔使點教佢哋做戲，佢哋都識得點做架喇。佢哋好投入，Jazz話盡情摸山聰啦，嘩！佢哋真係，我畀佢哋摸到真係..正呀！」