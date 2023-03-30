胡杏兒𠱁葉蒨文甜笑片段瘋傳　一招解決奶奶湊B分歧成超強新抱

現年43歲的胡杏兒近日盛裝出席慧妍雅集41週年慈善晚會，場上喜遇兩位偶像葉蒨文和朱玲玲，雀躍地與對方打招呼和合照。其中胡杏兒見到恩人葉蒨文，立即主動上前問候對方，期間葉蒨文似乎一度想站起來，胡杏兒立即彎腰要葉蒨文安坐，百般溫柔體貼，哄到葉蒨文笑逐顏開。及後胡杏兒站到背後，雙手搭住前輩肩膀合照，笑得親切燦爛。

胡杏兒哄老人家一手。（大會提供）

雖然晚宴已過去了數天 ，但胡杏兒遇上葉蒨文的片段在內地網絡上瘋傳。有人發文表示：「胡杏兒這個明星，一看就覺得她很有孝順那種」，哄老人家相當有一手，獲不少人認同。另外有許多內地網友都稱讚胡杏兒愈來愈靚女，與葉蒨文一樣是老得優雅的代表。

胡杏兒哄到葉蒨文笑逐顏開：

胡杏兒是外界公認好新抱，同奶奶相處融洽。胡杏兒嫁給三代單傳李乘德時已年近40歲，年紀漸大，加上婆家是傳統圍村人，繼後香燈便成了婚後首要任務。而胡杏兒都非常生性，婚後兩年即榮升人母，更一連生足3個仔，認真不話得。

胡杏兒老公李乘德（Philip）是圍村人，新年當然要全家出動祭祖。（IG：@hakkaphil）

除了生孫仔哄奶奶開心外，胡杏兒亦相當識做人。剛做初歸新抱時，曾有傳奶奶特地英國返港照顧長孫，可惜相見好同住難，有人向雜誌爆料指，胡杏兒同奶奶湊仔方法不同產生分歧；而胡杏兒坐月時，奶奶為健康規定她不准飲凍飲、食生冷食物，不過胡杏兒亦盡量遷就奶奶，幫兒子搞百日宴時都盡量配合婆家人心意，十分孝順，更上節目公開大讚奶奶好，哄到奶奶開開心心，相當犀利。