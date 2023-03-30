黎姿伏明霞等出席香港頂級名媛飯聚　主人家為騰訊總裁劉熾平太太

現年51歲的馬黎珈而（黎姿）自從2008年與富商馬廷強後便全面息影，成為了豪門少奶奶，她更成功擠身上流社會多年，舉手投足都散發出名媛淑女氣質，言行舉止亦十分優雅。最近，她與鄭志剛的太太鄭余雅穎、億萬富豪林建岳的女兒林恬兒、利邦集團主席馮國綸的新抱余慕莊（ Colleen Yu）和內地跳水皇后伏明霞等等一同飯聚，位位都是香港頂級名媛！

香港頂級名媛！（截圖）

據知，這次飯局的搞手是（Millie Tong Lau），湯敏儀是湯盈盈堂侄女，她的老公更是騰訊公司總裁劉熾平的太太。據知，有「打工皇帝」之稱的劉熾平薪酬當然相當豐厚，公司將未公布他於2022年薪酬多少，在2021年其薪酬為3.23億元，按年減少1.05億元。其中股份酬薪為2.92億元，按年減少24.48%。以此推算，劉熾平去年月薪仍達2691.4萬元人民幣。同時年報披露，去年騰訊高薪酬打工仔年賺至少15.99億港元，意味月薪超過1.33億港元。

劉湯敏儀(左一)超有氣質！（IG照片）

湯敏儀是湯盈盈堂侄女。（IG照片）

騰訊執行董事兼總裁劉熾平年薪達港幣3.67億元，會否成為交稅最多的「打工皇帝」？（視覺中國圖片）

翻查資料顯示，截至今年1月12日，劉熾平仍持有騰訊5,327.29萬股，惟當中1,721.58萬股為認股期權，行使價介乎185.65元至532.06元，最後行使日期介乎2024年3月23日至2028年3月29日。

騰訊總裁劉熾平。（視覺中國）

伏明霞亦鮮有現身，點撃下圖睇不知道的圈中閨密！