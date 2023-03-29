吳國敬女友否認嫌捱窮嗌分手　獨力承擔愛犬13萬手術費無怨言

現年57歲音樂人吳國敬日前被爆與拍拖17年的圈外女友Elaine分手，有指吳國敬在這3年疫情影響之下入不敷支，為了賺錢照顧女友Elaine及愛犬，便到大灣區闖闖謀發展，並主力於中山做音樂。然而他與女友卻因為長期分隔異地，令到兩人感情生變，他早前更慘被分手。

吳國敬同Elaine拍拖17年分手收場，有指兩人近年的價值觀越有距離。（網上圖片）

此情不再。（網上圖片）

吳國敬一直視女友為結婚對象，可惜多次求婚被拒，有指兩人近年的價值觀越有距離，結果還是分手收場。有傳Elaine嫌棄阿敬收入少，但有兩人身邊朋友透露，在相戀期間阿敬和Elaine一直經濟獨立，Elaine有做生意，分手後再見亦是朋友，Elaine更鼓勵阿敬北上工作。

對於外間負評，Elaine自言非圈中人，故不欲多言，並回應：「我哋分咗手，但大家關係好似親人一樣，佢有事我都擔心，希望大家可以畀空間我哋，我唯一可以講，大家過去一齊17年從來冇諗過共唔共富貴，但我同佢共嘅患難比佢身邊任何一個朋友都多。」Elaine透露分手後仍有幫忙照顧阿敬養的金毛尋回犬金金，早前金金發現患癌要接受治療，Elaine都獨力負擔金金的13萬手術費，她指阿敬返港至今仍未有探過金金。

Elaine獨力負擔金金的13萬手術費。（網上圖片）

Elanie否認嫌要捱窮嗌分手。（網上圖片）