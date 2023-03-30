袁澧林任日本歌手MV女主角　《綠野仙蹤》主題魔法世界中起舞

袁澧林（Angela）星運大開工作不斷，憑《窄路微塵》獲提名第41屆香港電影金像獎「最佳女主角」，日前更衝出香港，為日本歌手Vaundy的歌曲《Tokimeki》拍攝MV，歌曲一年前推出至今在YouTube的點播次數已超越1,100萬，而在Spotify的串流播放率更突破2,400萬，最近獲日本最大兼市佔率最高的流動網絡營辦商NTT docomo選用為電視廣告主題曲，該廣告點擊率高達2,100萬。今次Vaundy特別邀請Angela為歌曲正式拍攝MV，並找來在日本備受矚目、曾拍攝電影《吉娃娃羅曼死》的新銳導演二宮健執導，色彩絢爛的風格為觀眾帶來耳目一新的視覺衝擊。



袁澧林（Angela）衝出香港，為日本歌手Vaundy的歌曲《Tokimeki》拍攝MV。

是次MV注入童話故事《綠野仙蹤》的元素，講述Angela在睡夢中以桃樂絲的形象進入了多彩的異國他鄉，為求贏得跳舞比賽得到夢想成真回到現實世界的機會，與稻草人、錫樵夫、膽小獅子一起努力練習跳舞，最後贏了西國魔女並得到魔法銀鞋順利返回媽媽身邊。這次拍攝秘密進行，Angela還提前找排舞老師學跳舞。Angela表示：「我最擔心跳舞嘅部份，因為跳舞比賽係整個故事最重要嘅一環，如果桃樂絲要返屋企同媽媽團聚嘅話就需要喺呢場比賽中勝出。我本身並唔係專業嘅舞蹈員，所以都花咗好多時間練習，亦好感激排舞老師嘅教導，最後用一個開心嘅能量去彌補跳舞技巧上嘅不足。」拍攝時導演非常滿意Angela的演出，大讚她演繹自然，跳舞也很放得開。

MV注入童話故事《綠野仙蹤》的元素，袁澧林在睡夢中以桃樂絲的形象進入了多彩的異國他鄉。

Angela還表示：「今次可以參與Vaundy嘅MV拍攝實在非常榮幸同興奮，亦都好鍾意整個製作。Vaundy啲MV都好好睇，尤其係由小松菜奈主演嘅《踴り子》，自己睇咗好多次。希望大家都喜歡今次呢個MV，同埋可以帶畀大家能量同歡樂啦！」《Tokimeki》MV剛於日本時間3月30日零時正式發佈。Angela早前已多次跟日本藝人合作，包括與小田切讓主演電影《白色女孩》，還替日本樂隊銀杏BOYZ拍攝唱片封面，亦曾為著名攝影師川島小鳥拍攝攝影集，今年1月份Angela到日本旅遊時亦特地相約川島見面聚舊。

袁澧林早前已多次跟日本藝人合作，包括與小田切讓主演電影《白色女孩》，還替日本樂隊銀杏BOYZ拍攝唱片封面，亦曾為著名攝影師川島小鳥拍攝攝影集。

Vaundy是年僅22歲、現在還在上大學的全能創作歌手，除包辦作詞作曲編曲外，還會美術插畫設計，在日本被譽為超級新星。2019年在網路發表單曲竄紅後，已先後演唱多部主流電視劇主題曲，2022年底更被選中參加《紅白歌唱大賽》。菅田將暉、小松菜奈、仲野太賀、成田凌都等一線演員都當過Vaundy單曲的封面人物，最近Vaundy更為人氣女歌手Ado製作新歌。