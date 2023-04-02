58歲陳啟泰與張文慈內地重聚心情大靚　久未露面近照撞樣潘志文

現年58歲的陳啟泰（Ken）因參演亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》而備受關注，其後更憑主持節目《百萬富翁》攀上事業高峰。不過近年陳啟泰大幅減產，亦甚少公開露面，日前他與張文慈在內地重聚，張文慈在微博Post出一系列聚會照，並寫道：「好耐無見我的大佬陳啟泰和他老婆，跟我同月同日生日的，另外今日還見到很多新朋友，其中圖4大網紅根叔比我們還多粉絲。一個百萬富翁，一個億萬富翁，今天超開心！」



難得相聚。（微博@張文慈）

非常經典。（影片截圖）

相中所見，身穿黑色衛衣的陳啟泰，打扮休閒，再戴上茶色眼鏡，依然十分有型。陳啟泰與張文慈過往曾在《我和殭屍有個約會》中飾演父女，而在劇外他們亦非常老友。不過近年張文慈主力在內地發展，而陳啟泰就因疫情影響，多數時間都留港工作，因此兩人見面機會不多，如今難得相聚，二人都對着鏡頭大擺V字手勢，心情大靚！而陳啟泰太太陳懿恆（Cynthia）亦有同行，身穿牛仔裝的她，同樣保養得宜。

陳啟泰太太陳懿恆（Cynthia）亦有同行。（微博@張文慈）

網民紛紛留言感嘆終於見到陳啟泰同張文慈重聚：「山本一夫和山本未來」、「完顏不破和完顏無淚」、「我的回憶」！不過亦有人表示陳啟泰樣貌變化大：「唔講真係認唔出百萬富翁」、「山本一夫終於老了」、「我以為係潘志文」。