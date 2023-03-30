疑似韓男團31歲成員床照被流出　兼與女優明日花綺羅夜蒲夜店？

韓國選秀節目《Peak Time》邀請了多組出道後人氣不高，想藉此再次獲得關注的男團參加，其中隊名為「23時」的大國男兒則成功憑好唱功突圍而出。不過31歲Karam近日捲入桃色醜聞，被爆料私生活複雜外，更曾與女優明日花綺羅一同夜蒲，消息令人驚訝。



大國男兒Karam近日捲入桃色風波。（IG/@park_628）

現年31歲的Karam除了擁一把好聲線外，他童顏的外貌也讓他話題十足，成為節目中討論度最高的參加者之一。可是近日他被一名日本網民爆料過去經常夜蒲又在粉絲面前吸煙，與幕前清新開朗形象相反。該網友講到：「現在的粉絲也是甚麼都能原諒嗎？畢竟他以前說過『我的粉絲甚麼都可以原諒』。」並貼出數張疑似Karam的舊照，包括他與AV女優明日花綺羅相伴在夜店拍攝的照片外，更有一張他穿着背心的床照，惹起一陣熱議。

Karam被疑似日本粉絲爆夜生活精彩。（Twitter圖片）

Karam更疑似與AV女優明日花綺羅相伴在夜店夜蒲。（Twitter圖片）

對於爭議，《Peak Time》製作組表示目前正在確認中。Karam原為男團XING一員，2010年通過大國男兒再出道，並在隊中擔任副唱角色。大國男兒出道後更集中日本發展，雖然組合沒有公式宣布解散，可是2017年舉行日本六週年巡迴演出後，成員單飛各自在日本活動，直至最近Karam與其中兩位隊友仁俊及Jay參加選秀節目。

甚至有疑似是Karam的床照流出。（Twitter圖片）

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大國男兒最近因《Peak Time》人氣再上升。（JTBC）