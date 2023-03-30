NewJeans爆紅保安升至總統級　站姐慘被當犯人對待嬲爆關站

韓國女團NewJeans出道未夠一年已紅爆全球，可是近日就因保安程度誇張至總統級而引起粉絲不滿，接連有「站姐」慘被當成犯人一樣看待而宣布關站，引來網上熱烈討論。



有粉絲指NewJeans自出道起，公司一直就沒有尊重粉絲。（IG/@ newjeans_official）

K-Pop文化中「站姐」是重要角色，他們通常會跟隨偶像參加每一個行程，包括機場出入國等，拍出比記者更精緻的「神圖」。站姐不等於私生飯，他們通常會在一定距離外拍照，亦不會跟蹤偶像的私人行程。不過近日接連有NewJeans站姐發文控訴，表示自組合出道起即使是官方公開行程，保安也一直會用電筒照射站姐的相機防礙拍攝。公眾的上下班路上，不少路上都用手機拍攝NewJeans成員，但保安只警告站姐們不能拍攝，甚至聽過無禮的工作人員說出「這裡的人到底是犯了甚麼罪才會遇到你們」的說話，質疑有針對之意。

日前最新一場活動中，NewJeans保安程度已升至總統級！（Twitter圖片）

多名站姐不滿多次被保安用電筒防礙拍攝。（Twitter圖片）

除了在公開場合被阻礙拍攝外，有站姐亦投訴一場50名粉絲參加的簽名會，僅50分鐘就極速完成，表示NewJeans共有五位成員，但僅4分33秒就被趕下台。由於過度保護藝人和不尊重粉絲的舉動，已有數名站姐坦言沒有堅持追星的意義，恨心宣布關站。事件引來廣泛討論，不少網民都認為站姐對宣傳偶像有一定作用，不理解公司在官方行程上趕盡殺絕的行為。另一邊都有網民質疑，相信是曾經有站姐或粉絲對NewJeans造成困擾，所以公司才會採取強硬手法應對，但也希望能夠尊重任何一位粉絲。

NewJeans出道後快速竄紅，攬下多個國際品牌的代言廣告。（IG/@ newjeans_official）