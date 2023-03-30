東張西望｜上一樓一名廈建興睇球拍要掛證？　球拍店職員：未見過

今日（30日）的《東張西望》講到網上流傳一張圖片，是一張掛於頸上的證明，上面寫有「真係上建興大廈睇羽毛球拍之行」，聲稱帶著證上去就不會讓人誤會上建興大廈是為了尋歡。該間羽毛球拍店位於旺角花園街建興大廈的2樓，但建興大廈一樓一鳳雲集，所以有不少尋芳客在光顧完都會到羽毛球拍店一逛， 假裝自己是去買球拍。

網上流傳一張圖片，是一張掛於頸上的證明，上面寫有「真係上建興大廈睇羽毛球拍之證」。(節目截圖)

《東張西望》訪問路過的市民知不知道樓上有羽毛球拍店，一位男士說：「我而家先知，知道我就上去行吓幫下襯。」其實有不少的羽毛球愛好者會光顧這間羽毛球拍店，所以網絡上就流傳一張聲稱有該羽毛球拍店的認證證明，稱帶了這個證去羽毛球拍店就不會讓人誤會去尋歡。

市民稱知不知道樓上有羽毛球拍店，如果知道自己也會上去一逛。(節目截圖)

羽毛球拍店職員歐小姐表示：「你頭先畀我睇我就未見過，亦都唔係我哋，我冇見過嗰個證。」歐小姐更稱不知道上面情況，但有人進來店裡買東西就會招待，進來而不買東西的也是個人的興趣，不會管他們：「但係佢去邊度，本身去邊度，或者佢一個屈尾十去咗邊度，我就唔理㗎嘛，出咗呢個店舖我就唔理㗎嘛。」

羽毛球拍店職員歐小姐表示該證不是他們的。(節目截圖)

建興大廈除了有羽毛球拍店外，還有幾間賓館，有住這幾間賓館的男遊客就表示有點不方便：「驚瞓唔好，可以夜晚有啲嘈，所以驚瞓唔好。」而女遊客就表示會有點尷尬：「怕人家誤會或者怎樣，都會有一點，就是我們一般是旅客的，都不會注意到這些情況吧，可能有女性穿得暴露一點，我們會去稍微留意一下這樣子。」

男遊客就表示有點不方便及怕睡不到。(節目截圖)