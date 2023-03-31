張國榮｜曾比特以哥哥為目標　慨嘆難超越：好難唱到佢咁瀟灑

張國榮紀念展覽「Timeless Leslie Encounter」分享會於奧海城舉行，除了有大批「哥迷」到場睇展覽之外，曾比特（Mike）也受邀出席並獻唱。曾比特在接受《香港01》訪問時，分享了自己對哥哥張國榮的印象：「第一印象當然係從電影，第二印象當然係佢百變造型同埋唔同嘅歌。」



曾比特出席張國榮紀念展覽會。（陳順禎 攝）

他表示，在入行成為歌手前曾經演唱過他的歌曲，入行後也唱過不少他的經典作品。他說：「所以佢係一個好百變，同時佢個人又好似咩都做到，呢個係我呢啲後輩要去了解，去做到嘅一樣嘢。」

張國榮、梅艷芳電影《胭脂扣》。（《胭脂扣》劇照）

他也提到，自己曾經要改編《胭脂扣》的結局：「當其時要改編個結局，我仲記得細個睇唔係好了解，只係覺得畫面好靚，用色好靚，係好唯美嘅戲。當其時我寫呢個結局就係，梅姐呢個角色搵到變老咗嘅哥哥，細個寫未必啱，因為我用梅姐個角度，但係用其他角度去寫件事又會好唔同，所以呢個亦都係哥哥電影嘅魅力。」

曾比特出席張國榮紀念展覽會。（陳順禎 攝）

他直言，哥哥張國榮的演唱十分難被超越，因為歌聲之中有一種幽怨帶點瀟灑加上不羈：「雖然我好靚仔，哈哈哈。講笑，但係要做到咁瀟灑嘅狀態，心入面要有好多雜念要拋棄，呢個都係我喺未來日子想做到嘅。佢喺音調上面起伏唔係特別多，但係喺歌詞意思上面好難做到，需要經歷好多嘢，有一種身邊嘅人都唔明白我嘅感覺。」

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