成奎安細佬墓地遭破壞骸骨被掘　疑因遺孀改嫁與成家鬧金錢糾紛

今日（1/4）《東張西望》報道一單墓碑被毁壞的案件，當中疑似涉及金錢糾紛，而事件居然與成奎安家人有關。成奎安（大傻哥）的弟弟成福安（King哥）與哥哥一樣曾經擔任演員，亦曾參與過道具製作，1992年他結識了黃小姐，二人於1994年同居。2006年成福安的父親去世，為了給黃小姐一個保障，二人同年註冊結婚，可惜好景不常，註冊約三年後，King哥發現自己患上肝癌三期，最後不敵病魔逝世。



成奎安（大傻哥）的弟弟成福安（King哥）與哥哥一樣曾經擔任演員（節目截圖）

King哥因肝癌而逝世（節目截圖）

當時King哥留下兩個遺願，分別是希望黃小姐好好過日子，以及希望離世後長埋於竹角，因此黃小姐一手包辦亡夫的葬禮，找了風水師及打理墳墓的專業人士，在墳墓加了混凝土，好讓他長眠於此地，而所有支出都由她負責。King哥離世後黃小姐不時會與成家人見面，她表示：「有時候二伯會同我講佢冇錢用，會問我要錢，我有時都會畀一千幾百佢。直至到有一次佢同我講，要我每個月畀租佢，我就同佢講話『呢啲係我唯一嘅生活費，你有樓收租有錢唔需要我咁樣俾你』，佢就想動粗打我。但係當時大傻哥嘅老婆同我講『既然佢冇錢使嘅，咪每個月畀幾千蚊佢囉，或者比租佢收囉』，咁我話唔可以囉，冇理由要我每個月畀錢佢。」

二伯要求黃小姐交還上述單位。（節目截圖）

自此黃小姐與成家的關係起了變化，她於2017年收到二伯的律師信，當中提及要收回兩個單位，更向黃小姐收取逾一百萬的租金。當中提及的兩個單位，一個是黃小姐與King哥自住用的，而另一個於就是家翁於2004年是給他們作收租用途的。家翁離世後，黃小姐與丈夫一直都這樣生活，因此她不明白為什麼成家人會這樣做。值得一提的是，由於King哥生前沒有立遺囑，因此其遺產會授予黃小姐管理。

King哥於2006年離世，而黃小姐於三年後改嫁，2020年她拜祭亡夫，發現墓碑遭到毁壞，棺木內的屍體亦不見了，於是黃小姐就致電給村長了解事件，豈料村長回覆：「都叫佢哋通知你㗎啦。」因此黃小姐認為成家人與村長都知道亡夫骸骨被掘，但是大家都不告知黃小姐，因此她馬上報警處理，並表示：「我係佢嘅合法妻子，點解阿哥同大嫂有權咁樣做。」並認為墓地被毁壞背後有其他目的。

黃小姐震驚亡夫墓碑遭到毁壞（節目截圖）

指責成家沒有與她商量事件（節目截圖）

又指他們沒有權利這樣做。（節目截圖）

又指他們沒有權利這樣做。（節目截圖）

不過成奎安的兒子成旭文表示這是圍村人的習俗，先人離世八到十年後就會把骸骨放在另一個風水位，只不過他們沒有通知黃小姐，而黃小姐反擊表示：「佢哋話搵唔到我，我嫁咗畀另外一個，話我咁多年都唔去掃墓，所以佢哋通知唔到我。但係我唔明白，我哋住埋同一條村，佢律師信都可以畀到我，點解佢會搵唔到我。」黃小姐強調亡夫生前的遺願是長埋此地，但是成旭文表示沒有聽過這個說法。

成奎安的兒子成旭文把骸骨放在另一個風水位（節目截圖）

只不過他們沒有通知黃小姐（節目截圖）

此外，成旭文指黃小姐不守信用，原本承諾會把相關物業交還出來，可惜一直拖拖拉拉：「因為佢冇子女，嗰啲嘢仲係屋企人嘅名，都唔係佢個名。圍村嘅嘢佢哋要交返出嚟，同埋之前都冇承諾過啲樓會比佢哋。」而律師認為在未經許可情況下，就算是親人亦不能隨意移走人類骸骨，即屬犯法，成旭文承認沒有得到任何許可，因為這是圍村的鄉例，不過律師就表示：「係唔得㗎，要預先得到食環署批准，鄉例同習俗都唔能夠凌駕法律。」