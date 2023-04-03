51歲陳霽平近照皮膚白滑緊緻零變化　高學歷才女淡出幕前轉做司儀

現年51歲的陳霽平（Maria）近年鮮有於幕前出現，曾有逾3年未有更新IG的她，直至去年下半年才再度出Post，但仍甚少Update。日前陳霽平分享了一張近照，相中所見，她手捧一隻白化刺蝟，對着鏡頭微笑，近鏡下的她皮膚依然白滑緊緻，與昔日相比零變化，魅力不減！



皮膚依然白滑緊緻！（IG@ladyladymc）

曾在《金枝慾孽》中飾演寶嬋姑姑。（YouTube影片截圖）

出生於台灣的陳霽平，小學畢業後就到美國升讀中學，之後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。1995年陳霽平參選港姐後加入TVB，曾參演《金枝慾孽》、《天幕下的戀人》、《律政新人王II》等等，2004年她憑《金枝慾孽》寶嬋姑姑一角獲提名「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」，不過她在2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，回復自由身的她曾參演HKTV劇集，但近年已沒有參演幕前演出。

重溫過往演出：

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教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

身為高學歷才女的陳霽平，精通英語、國語、廣東話、日文及法文，她淡出幕前後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。現時陳霽平主要擔任活動司儀，保養得宜的她身材同外貌都依然Fit爆，絕對是圈中的凍齡美女之一！