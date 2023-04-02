東張西望｜司徒家爭產弟弟向姐姐反撃大混戰　恩怨關係錯綜複雜

今日（2日）的《東張西望》講到司徒先生的父親於2021年離世，留下一筆遺產，當中除了有兩個單位外，亦有一些的金器、現金及股票等，總值約200多萬，由五姐弟及大嫂平分，司徒老先生亦有立下遺囑，把他名下的財產分配好。

《東張西望》講到司徒先生的父親於2021年離世，留下一筆遺產。(節目截圖)

而司徒先生欲取得遺產，根據遺囑規定，需要大哥及姐姐的簽名，才可能動用司徒老先生的遺產，大哥已經簽好，但姐姐卻遲遲不肯簽名。姐姐不肯簽名讓司徒先生取得遺產，原來先要司徒先生付出10萬，司徒先生就問姐姐為什麼要先給她10萬，司徒先生指姐姐便說：「老豆差我個仔㗎囉！」

司徒先生再追問之下，才發現事實並不如此，反而是姐姐的兒子向司徒老先生借了錢。姐姐說是司徒老先生生前承諾把10萬給她，但司徒先生就認為姐姐的行為是「明搶」，司徒先生亦不妥協，姐姐便在律師行樓下對司徒先生說：「得啦，我實玩死你！」司徒先生不明姐姐的行為，更說：「我大膽講句，佢真係心理變態㗎。」

司徒先生欲取得遺產，根據遺囑規定，需要大哥及姐姐的簽名。(節目截圖)

司徒先生說出他家族的恩怨，除了他同姐姐關係不好外，大哥與二哥因工而反目，姐姐亦與二哥不和，更甚至出手打二嫂，恩怨關係十分混亂。司徒先生最後選擇與姐姐和解，付出10萬元便取得司徒老先生的遺產，但到了和解當日，司徒先生指姐姐卻轉口風：「保險箱有300兩金，大哥唔分畀兄弟，仲有90件首飾，係阿媽淨落嚟，冇分畀我其他兄弟姊妹同阿嫂。」司徒先生指姐姐想分化大哥，所以就說出這番話。

司徒先生說出他家族的恩怨，除了他同姐姐關係不好外，大哥與二哥因工而反目。(節目截圖)

司徒先生大哥亦站出來說自己2021年8 月去了打開與司徒老先生聯名的保險箱，大哥說保險箱只有一份遺囑及數個裝金飾的小袋子，並沒有姐姐口中所說的300兩金及90件首飾，大哥亦拿出證據證明當年在保險箱拿出物品後變賣的收據。最後大家都談不攏，結果大打出手，姐姐被打受輕傷，但她卻指自己頭部及胸口受傷，反向大哥及司徒先生索取律師費。司徒先生亦說自己已經到山窮水盡的地步，所以向姐姐反撃，明天（3日）《東張西望》會有司徒先生與姐姐的對話。

司徒先生大哥亦站出來說自己2021年8 月去了打開與司徒老先生聯名的保險箱，大哥說保險箱只有一份遺囑及數個裝金飾的小袋子，並沒有姐姐口中所說的300兩金及90件首飾。(節目截圖)