陳展鵬罕有澄清「扭計加薪」500萬：呢隻死貓我食咗三年

陳展鵬喺 2021年以男一身份拍攝《童時愛上你》、《黯夜守護者》以及《超能使者》，再加上《母親的乒乓球》同《鐵拳英雄》，5套全在去年播出。

《隱形戰隊》播出一半，飾演奸角嘅陳展鵬一出，即獲網民大讚「演任何角色都得心應手」。其實《隱》前年宣布開拍了，陳展鵬曾是男一人選，唯劇集開拍時，馬國明卻成了男一，而陳展鵬變為男配角，隨後有消息指是陳展鵬因為在續約時以照顧病母為理由，要求加薪5百萬，因而激嬲高層而被懲罰。

《隱》與由主角變為特別演出，係因為當時獲安排拍攝《童時愛上你》。而在《隱》雖然係特別演出，但陳展鵬亦樂意出席宣傳活動。（資料圖片）

陳展鵬日前出席《隱》宣傳活動時，接受《香港01》訪問時表示自己一直未有回應以上傳聞係因為過去幾年要兼顧三套劇：「呢隻死貓我食咗三年，同公司同舟共濟，放棄八位數字合約，繼續留喺公司。有咁樣嘅決定，當時都覺得有啲衝動，但是我嘅大部份成績都係呢間公司俾我 ，心底裏因為人情味同當時嘅承諾，本來真係可以完約離開。」

陳展鵬在2016年以《城寨英雄》封帝，但他之後卻開始減產，主要原因是要照顧媽媽。（視覺中國）

既然展鵬同公司講感情，咁無綫又會唔會識做主動加人工呢？他表示：「同舟共濟嘛，我仲減薪支持公司。三年前疫情，相信冇可能要求加薪，除非嗰個人係傻。」問到減薪後會否有經濟壓力，陳展鵬表示疫情期間最感恩是不用出埠工作，可以留港陪伴定家人，而過去一年自己嘅劇情相繼出街並得到觀眾支持，既感恩又感觸。「覺得之前付出嘅努力同決定係冇錯。」他表示今次之所以澄清係唔想有任何不實報道，令外間對佢有所誤會。「亦都唔想有其他朋友問同樣嘅問題，令到其他演員尷尬，所以才回應。」

疫情期間，出埠掘金機會近乎零，但陳展鵬竟然主動提出減薪與無綫續約，真無要頒個極出員工大獎畀佢。（IG圖片）

不過佢哋話最開心係多咗時間陪屋企人，年初到內地工作時，陳展鵬亦帶埋老婆同囡囡同行。（IG圖片）

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