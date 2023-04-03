前TVB藝員杜港被控「作出虛假陳述」　被判80小時社會服務令

撰文：林迅景
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去年6月《東張西望》中，前TVB藝員阮德鏘（Johnson）於節目上表示自己被同是前TVB藝員的杜港疑以誤導手法購買保險，辛苦供了兩年的儲蓄保險，隨時化為烏有。今（03/4）杜港於庭上承認申請牌照時作出虛假陳述。

去年6月《東張西望》中，前TVB藝員阮德鏘（Johnson）於節目上表示自己被同是前TVB藝員的杜港疑以誤導手法購買保險。（《東張西望》截圖）
去年6月《東張西望》中，前TVB藝員阮德鏘（Johnson）於節目上表示自己被同是前TVB藝員的杜港疑以誤導手法購買保險。（《東張西望》截圖）

杜港於前年涉嫌不當使用保險客戶資料並偽冒客戶簽名等，已先後遭保險業監管局及積金局撤銷牌照直至2024年7月。去年他轉戰地產界亦被揭發於申請牌照時虛報自己沒有案底。今（03/4）於庭上承認申請牌照時作出虛假陳述，被判80小時社會服務令。另，被告杜港今日亦沒有律師代表。

杜港在首集《男排女將》飾演排球教練麥樂基，跟Stephy有不少對手戲。

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現年41歲的杜港又名杜飛龍，於2000年參加無綫電視第一期星藝映畫藝訓班入行，曾參演《使徒行者3》等劇集演出，直至2012年轉戰港視出演劇集《大眾情性》 ，其後成為自由身演員，也參演過《男排女將》 、《IT狗》 ，同時他亦參演了不少電影，例如有《至尊無賴》、《門徒》、《賭城風雲III》、《拆彈專家2》等等，多是飾演一些閒角。

杜港亦有演出《使徒行者3》。
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