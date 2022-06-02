東張西望｜阮德鏘被前藝員杜港推銷保險　兩年月供數千保單卻失效

今日（2日）的《東張西望》講到前無綫電視藝員阮德鏘（Johnson）揭發被保險顧問疑以誤導手法購買保險，辛苦供了兩年的儲蓄保險，隨時化為烏有。

阮德鏘（Johnson）揭發被保險顧問疑以誤導手法購買保險 (節目截圖)

2018年7月時Johnson女兒出生，同是前無綫電視藝員的杜港便游說他為女兒買儲蓄保險，杜港向Johnson夫妻二人聲稱只需月供$6,500元並且供款兩年，便可以把供款得以滾存，直到15年後把取款取出，Johnson見杜港離開娛樂圈轉到另一個圈子會較為困難，更因為已經認識許多年的關係，於是便向他購買了一份保險，而且亦落力介紹生意予杜港。

2018年7月時Johnson女兒出生，杜港便游說他為女兒買儲蓄保險 (節目截圖)

阮太Ciwi表示杜港向她游說時︰「只需要供頭兩年，頭兩年月供固定月費，兩年之後可以選擇供或者唔供。供完頭兩年會有個bonus，bonus連埋頭兩年的供款一路滾存，到第15年就可以拎返成條數。」Johnson亦表示本來聽到的是年供數千元，表示幫幫朋友也好，但保單一出來是月供數千，但文件已經做好了便繼續供下去。直到今年4月Johnson突然收到保險公司的短訊，保險公司通知Johnson保單失效，才揭發杜港的銷售手法有問題。Ciwi表示於2020年時選擇了停止供款，讓剩下的餘額繼續滾存，但結果卻收到了保單失效通知。

(節目截圖)

Johnson夫妻立即向杜港查詢，杜港卻表示現在最重要是先交欠款，讓保單繼續生效，否則兩年的保單將會失效。令Johnson最生氣的是杜港表示對保單資料不是很清楚，Ciwi更立即找杜港對質，心虛杜港對於Ciwi的問題沒有正面回答，只是不停說「Sorry」。

Ciwi更立即找杜港對質，心虛杜港對於Ciwi的問題沒有正面回答 (節目截圖)

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