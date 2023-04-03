湯洛雯宣佈年底舉行婚禮 爆馬國明慳家：唐老鴨睡褲穿晒窿都唔掉

準人妻湯洛雯今日（3/4）現身大埔出席商場活動。提到馬國明向她求婚成功，有意婚後及早生B，故要求她養好身子，避免不必要的操勞，謝絕拍劇捱夜。湯洛雯接受《香港01》訪問時笑言：「我哋出得嚟行，好難推劇㗎，唔好講笑啦，真係冇㗎。講真我係冇諗住推嘅，可能咁啱拍上一套《隱門》嗰陣時，個胃有胃炎，而且個情況都好嚴重，變咗我就想休養下個胃，始終拍劇係食無定時，瞓無定時，搞到個胃都唔好咁，醫生都建議我要調整返好個人生活習慣，所以我就冇接到劇拍。但我完全OK拍劇嘅。」

湯洛雯透露將會在今年底舉行婚禮。（葉志明攝）

對於馬明向外表明想婚後趕生B，湯洛雯表示：「其實我哋兩個係好隨緣嘅，就冇話一結咗婚就即刻造人，始終成件事我哋唔係咁趕緊嘅，一切都隨緣啦。暫時我都係工作行先。（你哋兩個口吻咪唔一致，馬明想你婚後相夫教子！）其實佢係一個好嘅準老公，佢係唔想我辛苦，因為佢知我有失眠嘅情況，變咗有時一拍劇，我係會幾晚冇瞓過，咁所以佢可能心痛，所以想我唔好做嘢。但我個心依然係想繼續做嘢，不過如果有咗BB，就當然要休息啦。之後如果狀態係可以嘅話，我都想繼續做嘢。（唔怕接咗劇後，發覺有咗要推劇？）咁如果我接咗劇，就唔會不負責任啦，接咗就唔會造人住。（婚期幾時？）我哋會預期在今年底，但就唔想公開係邊一日，因為未必喺香港搞。（姊妹名單？）暫時未有，因為如果搞得細，就未必會有姊妹團。但我阿妹就一定做伴娘。」

湯洛雯大爆馬明為人心性格硬頭固執。（葉志明攝）

湯洛雯爆馬明為人硬頸固執，一條睡衣褲着到穿晒窿都不捨得掉，令她甚為氣結：「佢個人好慳，每次我送衫畀佢嘅時候，佢都唔會攞嚟着，佢係要着爛咗頭三件其中一件衫。我要起碼等3年，佢先會攞件新衫出嚟着，就係咁往往過晒季，加上佢而家有條着緊嘅唐老鴨睡衣褲，着到穿晒窿，叫佢掉佢又唔掉。可能大家平時睇佢，佢係一個好平和嘅人，但其實佢係一個好硬頸嘅人嚟，我係改變唔到佢嘅思維，變咗我唯有搵日等佢唔覺意掉咗佢先得。」