陳家樂豪擲300萬娶連詩雅搞馬拉松式婚禮　獲楊受成送6位數大利是

陳家樂與連詩雅（Shiga）將於本月24日舉行婚禮，早前出席活動時，陳家樂就透露婚禮已籌備得七七八八，兄弟及姊妹團亦都安排好。日前（3月26日）他和未婚妻Shiga就於社交網上載了一輯過大禮的照片，相中所見，龍鳳鈪足足有7對，還有各式各樣的金器包括巨型金豬牌、以及多款海味籃、水果籃、椰子籃與唐餅等，十分大堆頭，男家如此重手的聘禮亦令準陳太Shiga好有面子。

陳家樂今日過大禮。(ig@carlosbb)

今日有報道指準新郎家樂豪擲港幣近300萬，將於五星級瑰麗酒店 ( Rosewood ) 舉行盛大婚宴迎娶Shiga，務求令Shiga有個浪漫又畢生難忘的婚禮，花錢毫不手軟。屆時一對新人會分日、夜兩場宴請近千親友一同分享喜悅，見證兩人展開人生新一頁，據悉，中午場會以西式自助餐形式進行，主要招待兩人的朋友，中式晚宴則招待親友、長輩以及重要人物，可說是由朝玩到晚。而家樂的老闆楊受成更送上一封6位數大利是為家樂的世紀婚禮「包底」。Shiga又透露籌備婚禮過程中與家樂沒什麼拗撬，多數事情都是交給她處理，她也會問未來老公意見，彼此溝通得很好。可見家樂好遷就和尊重Shiga，讓她話事，把她寵上天，將來一定好錫老婆。

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