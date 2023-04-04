世界盃女神潘杰寧宣布離婚　已結束婚姻一年：不再叫錯我人妻了

有「杰寧公主」之稱的藝人潘杰寧，為忠實球迷、擁有甜美面孔兼口才了得，獲封「世界盃女神」，早於2019年下嫁拍拖7年的圈外男友成為人妻。4月4日更新社交網，驚爆已經離婚一年多：「想和一直關心我的朋友和 followers 簡單 update 一下近況，好讓大家不會再叫錯我人妻了。」



有世界盃女神之稱的潘杰寧相當童顏。（IG：@kelena.kitning）

潘杰寧透露離婚已經1年多，手續亦已經辦好，翻查記錄2021年2月潘杰寧成密切接觸者送入隔離營時，曾哭訴不捨得老公及愛犬，相信婚變一事發生於21年年尾或以後：「近半年陸陸續續在不同渠道被問及我的婚姻，由世界盃到訪談節目，大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。抱歉一直未有好好特意澄清過甚麼。不是以一個公眾人物的身份去交代，而是想和一直關心我的朋友和 followers 簡單 update 一下近況，好讓大家不會再叫錯我人妻了。」

潘杰寧2019年與拍拖多年圈外男友結婚。（IG：@kelena.kitning）

潘杰寧婚姻已劃上句號。（IG：@kelena.kitning）

22年卡塔爾世界盃，本身是足球狂迷的杰寧成為皇牌主持之一，以孖辮造型示人相當甜美，擁有童顏的她原來已經37歲，被網友封為「世界盃女神」，原來當時正在離婚傷痛中：「我用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。」

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