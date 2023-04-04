40歲泳兒Po戒指講「我願意」　容祖兒阿Sa恭喜得太早？

現年40歲歌手泳兒今日突然在社交平台上載戒指相，並寫著：「我願意。」正當大家以為她與髮型師男友Ziv終於宣布結婚，結束長達11年的愛情長跑，圈中好友群起送上祝福，包括同屬英皇娛樂的蔡卓妍、容祖兒、準新郎陳家樂即留言恭賀：「Wowoowowoowoww congratulations!!!!❤️❤️❤️」、「Wa!!!!! Congratulations Vincy !!!!❤️❤️」另外，還有周柏豪、馮允謙、林欣彤、小巧、關心妍、鍾嘉欣等等亦有送上祝賀。

今日是兒童節，並不是愚人節，原來這句「我願意」是「誤會」一場。正當全城狂賀兩小時後，泳兒突發聲否認婚訊：「要同傳媒朋友同埋好朋友講聲唔好意思，令到大家誤會咗。這張圖是我後日出嘅新歌MV裏面其中一個情節同埋對白。再次講聲唔好意思令大家誤會。但對所有朋友對我的祝福同厚愛，講聲多謝，如果有喜訊的話，我一定會直接同大家公佈🙏🏻。」

泳兒曾在訪問中透露經常被家中長輩催婚，但她對婚姻則是順其自然，覺得彼此相愛，結婚與否不是最重要，但亦不排除會閃婚。而泳兒在今年一月一日舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎，她在台上爆喊，透露這次是她入行17年第一次拎到叱咤女歌手獎，原本還為是雙喜臨門，原來是一場空。

40歲歌手泳兒與髮型師男友Ziv拍拖11年。（網上圖片）

泳兒喺今年1奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎，是17年來首次。（ig@vincychan）

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