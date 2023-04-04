梅啟明欲探梅媽被多次拒於門外 大鬧醫院賴死唔走

已故天后梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明上月因工傷住院，今日出院後旋即搭的士前往聖保祿醫院，稱梅媽叫他探望，惟最後他卻被院方拒於門外，醫院代表指再三向梅媽確認拒絕見梅啟明，即使要求與梅媽講電話亦不果，梅啟明激動表示：「我今日見唔到佢，我唔會走！」

梅啟明今日出院，昨日已向傳媒表示會殺入聖保祿見梅媽。(葉志明攝)

梅啟明日前在餐廳工作時跌倒住院，他曾表示梅媽被看護禁止與他聯絡，但其女友成功探望梅媽，兩人視訊時對方叫梅啟明出院後即去聖保祿醫院探自己。今日下午二時許，梅啟明從律敦治醫院搭的士往聖保祿醫院，他入去前幾度致電梅媽，第一次先用自己號碼，無法接通即被掛線；之後他用「133」，無人接聽；第三次他借用記者電話，一樣冇人接聽；最後一次，他用自己電話號碼致電梅媽，一樣未接通便被掛線，他相信自己的電話號碼被對方封鎖，認為是梅媽的貼身看護從中作梗。

梅啟明希望上病房探梅媽，可惜食閉門羹，被醫院經理攔阻。(葉志明攝)

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之後梅啟明嘗試進入醫院被保安攔阻，醫院派病人服務經理鄧先生出來，梅啟明說要探阿媽，院方問他母親姓名，梅啟明叫對方不要轉彎抹角，之後再表示：「我要探梅覃美金！」院方指兩次徵詢過病人意願，都不接受他的探訪。梅啟明不相信對方，並說：「係我阿媽嗌我嚟嘅，我今日見唔到佢唔會走！我報埋差館！如果你哋包庇，你哋都有問題！你搵你護士長出嚟！」又稱要報警。

梅啟明等候院方答覆時向記者控訴院方無理，他指：「嗰個乜水先！唔畀入！錢係咪萬惡嘅先？封鎖囉，打電話上去又打唔到。」梅啟明說已兩年冇見梅媽，幾次探望不果，自己已心淡。但今次因為是母親親自打電話叫他探望，所以他一定要見梅媽，且無論如何都要等到看護鄭姑娘出來。

未能上樓見梅媽，梅啟明一直在醫院大堂徘徊。(葉志明攝)

幾分鐘後，院方向梅啟明表示，已確認病人拒絕與他通電話，梅啟明冷笑一聲，並謂：「哈！電話都講唔到！又上唔到去，你呢啲係禁錮你知唔知？如果佢要拒絕我，佢可以喺電話同我講唔畀我上嚟，一字咁簡單嘅嘢，你唔使同我講病人意思，而家我知鄭姑娘喺入面，佢攞住阿媽電話嚟講嘢⋯⋯我依家要佢聽個電話都唔得？」他怒斥院方假傳聖旨、包庇「魔鬼護士」，再三說：「我依家要見你護士長！我懷疑你哋禁錮！包庇魔鬼護士鄭姑娘，你冇資格同我講嘢，搵個護士長出嚟！」

梅啟明未能上去見梅媽，他覺得是梅媽身邊的鄭姑娘攪事，提起鄭姑娘，梅啟明說得咬牙切齒。(葉志明攝)

由於病人服務經理不停重複，叫他若懷疑醫院禁錮病人，可以向警方求助，梅啟明以借廁所、睇病等理由進入醫院，逗留一個鐘仍未出來。