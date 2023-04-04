35歲張繼科被挖出因賭犯錯　疑向緋聞女友袁姍姍借錢唔還

現年35歲的乒乓球冠軍級運動員張繼科，近日被傳出疑因欠賭債竟將自己與前女友景甜的私密照賣給債主以作抵債。事後他亦立即透過工作室發出聲明澄清，揚言謠傳內容純屬捏造，而在真相尚未有定論的情況下，已有多家合作品牌宣佈與他停止合作關係。隨着事件的發酵，又傳出他曾向緋聞女友袁姍姍借過錢，被爆其私生活極為混亂，引起不少討論。

張繼科被傳出疑因欠賭債竟將自己與前女友景甜的私密照賣給債主以作抵債。（張繼科微博圖片﹑景甜微博圖片）

在2018年公開認愛景甜女友身分之前，張繼科曾與女星袁姍姍傳過緋聞，雖然他對該緋聞曾公開表示大家只是朋友們而已，但已經引來不少猜測。當時大家對他們的關係看起來甚是不簡單，如今更傳出他們確有過一段情，只是沒有對外公開而已，在二人戀愛期間男方不停向女方借錢，傳出金額高達500萬人民幣，而他們分手後男方一直不還錢，所以她就透過不同的手段迫他還錢，最後向她還清了所欠的金錢。

張繼科疑似借錢不還之外，還被傳出賭博成癮，經常往澳門﹑金邊賭。而有網友就找到早年他曾被公開點名因為賭的問題而犯錯的新聞，原來他已有前科。

張繼科傳借過袁姍姍錢而不還。（張繼科工作室微博圖片﹑袁姍姍微博圖片）

除此之外，近日有網友就爆出張繼科的私生活非常混亂，指他在北京﹑武漢等多地有炮友，還會暗示女方送昂貴的禮物給他，而且曾在澳門期間嫖妓等，讓不少網友毀三觀。雖然這一些只是傳聞而已，但張繼科的形象已不復從前，令不少網友大失所望。

張繼科曾被公開點名因為賭的問題而犯錯。（張繼科工作室微博圖片﹑微博圖片）