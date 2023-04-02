龍馬精神｜動作戲危險性高難投保？　謝霆鋒︰有打的戲份不保

國際武打巨星成龍（Jackie）主演的電影《龍馬精神》即將上映，近日就在北京舉行首映禮。在觀後感訪談環節中，他就有感而發建議演員好好留在國內發展就好，外國的發展不一定是最好的，更對於當初自己決心離開荷里活這件事感到自豪，因為今時今日的他無人不曉，強調︰「不是我要去荷里活，是荷里活要我。」相當霸氣。

電影《龍馬精神》在北京舉行首映。（《龍馬精神》微博圖片）

《龍》劇中有不少危險動作，成龍曾在受訪時表示:「我能做的我還是自己做的。」拒用替身親自上陣拍攝，務求逼真這樣電影才好看。而功夫了得的他，曾勇闖荷里活紅遍全世界，對自己功夫有堅持，最終接受不了外國人的審美要求而離開，對於當初的決定他似乎沒有後悔，時至今日他覺得是一件好自豪的事情，在首映觀後感環節中他就再三強調：「我到那邊兒（荷里活）沒有人說我這場打得好，我那些打沒人去注重，我就放棄了荷里活。到今天來講我很自豪的講就是，不是我要去荷里活，是荷里活要我。」聽到現場不少觀眾拍案叫絕。

成龍強調離開荷里活是一件自豪事情。（影片截圖﹑《龍馬精神》微博圖片）

作為國際巨星不少演員都視成龍為偶像，他更透露最近有幾位知名演員向他請教去外國發展有甚麼建議。他就以過來人身份表示：「好好的在國內發展，你到了那邊兒，你只是做一個小角色。人家不會為了你去寫劇本，你在國內發展好了，你成功了，自然人家會來找你。所以以我們自己中國的市場為中心，再慢慢有能力了闖到外國去。」

成龍建議演員好好留在國內發展。（《龍馬精神》微博圖片）

另外，謝霆鋒亦有現身首映禮撐成龍，有感動作演員不容易，電影中一句對白：「做我們這一行有今天沒明天。」令他印象深刻，更激讚成龍：「我相信動作戲是真正的國際語言，所以大哥的打戲能夠紅遍全世界。」

謝霆鋒現身首映禮捧場。（影片截圖）

作為動作演員一份子，外界有傳聞指謝霆鋒同成龍在香港是很難買到保險的，對此他就笑言：「反正我以前公司是有這樣說的，就是有打的戲份時候不保，不拍打的時候應該沒問題。」但現在就不太清楚保險公司的條件。