梅啟明醫院報警　梅媽清醒拒見透過警察傳話：早日康復，行正途！

梅艷芳兄長梅啟明今日直踩聖保祿醫院欲探梅媽，惟院方代表指再三向梅媽確認拒絕見梅啟明及與他通話，梅啟明去到病房樓層仍見不到梅媽，周旋一小時後，他在醫院外報警質疑院方禁錮病人，警方了解後透露梅媽清醒、安全，惟暫時不接受探訪，只透過警察寄語梅啟明早日康復、行正途及積極做人，待適當時機才見面。



梅啟明懷疑醫院禁錮母親，報警請警方到場，女警細心聆聽梅啟明投訴。(葉志明攝)

梅啟明上月因工傷入院，今日出院後旋即搭的士前往聖保祿醫院，稱是梅媽叫他探望自己，但他在醫院門外多次致電梅媽不果，院方代表指梅媽拒見梅啟明及與他通話，梅啟明其後以睇醫生等理由進入醫院，前往他所知梅媽居住的樓層，期間不時打電話，逗留一小時後步出醫院接受記者訪問。

梅啟明表示曾走上他所知梅媽所住的樓層，但仍見不到對方。(葉志明攝)

梅啟明上病房樓層 稱被告知「無此人」

梅啟明指上到梅媽所住的樓層，但護士告知「冇呢個人」，他不滿保安指他騷擾及言語上威脅自己，稱考慮報警。梅啟明向記者表示：「佢話我唔走，佢就唔知點樣升級行動、有咩動作，一間咁嘅醫院，我阿媽有事，我而家出院，佢嗌我嚟㗎！而家咁樣又話啱啱唔見，全部都係講大話、講廢話！根本係我姪仔同鄭姑娘喺後面操縱，所以我嗌佢魔鬼護士，佢影響晒所有做護士嘅人嘅形象。」

警方上病房確認梅媽情況，逗留約一小時後，向梅啟明傳達梅媽的說話，表示梅媽暫時不想見他，更叮囑她要行正途，梅啟明終於知道真相，當場面色一沉，無法相信阿媽唔想見佢。(葉志明攝)

警方代梅媽傳話 寄語梅啟明積極做人暫時不見面

梅啟明受訪期間報警，警方到場了解事件，約1小時後回覆梅啟明，確認梅媽在病房休養、安全且精神很好，但暫時不想有人探病和打擾。

梅媽透過警方向梅啟明傳話，寄語他早日康復，生活各樣可以行正途，做人正面和積極一點。警方說：「佢都關心你，知道你前排整親手，佢知道你嘅情況，等佢身子好啲嘅時候就會見你。佢依家安全，都知你今日好早嚟到，喺醫院都做咗一啲嘢，可能會影響到其他病人，佢話你喺出面做嘅嘢佢會知道，希望你做一個正途嘅人，積極少少，佢會知道，到時佢就會同你見面。」

梅啟明聽從警方勸籲，步行離開醫院。(葉志明攝)

由於梅啟明曾向醫院表示要入去睇醫生，警方向梅啟明了解身體情況，他解釋因為無法進入醫院，才藉故說要睇醫生。警方代醫院稱歡迎他來睇醫生，但不接受他以睇醫生為理由打擾病人，最後梅啟明在警察勸籲後步行離開聖保祿醫院，指得悉母親情況安好就放心。

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