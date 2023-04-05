組合農夫疑完約遭TVB極速下架　陸永C君憑搞笑形象入屋10年

組合農夫兩位成員陸永權（陸永）和鄭詩君（C君），在2013年簽約TVB成為旗下部頭合約藝員，主力往電視圈發展，兩人分別參與多套劇集演出和擔任綜藝節目主持，二人更憑搞笑形象成功入屋，與Do姐鄭裕玲合作的《Do姐去Shopping》更大受歡迎，而C君更於2021年出任J2創意總監一職。不過近日有消息指，二人於TVB的藝人合約到期，不再續約。據TVB官網顯示， C君和陸永的資料已下架。



農夫憑搞笑形象入屋！（資料圖片）

黃金組合。（FB照片）

C君第一部電視劇作品是《鬼同你OT》，代表作有《雜警奇兵》及《降魔的2.0》。而陸永第一部電視劇作品是《女人俱樂部》，代表作有《幕後玩家》（入圍男配最後三強）及《智能愛人》（入圍男喜最後五強）。而二人更先後於頒獎禮獲得《最佳綜藝及特備節目》和《最佳節目主持》等獎項。C君更於2021成為無綫電視高層，擔任J2創意總監一職，轉戰幕後工作。他策劃了J2頻道的重大改革，豐富了節目編排，並於此期間與洪永城、盧思麟完成了電視劇 《凶宅清潔師》的製作。

在《降魔的2.0》演出不錯。（劇照）

2022年9月，兩人宣布與內地娛樂公司「樂騰演藝」簽約發展音樂，並在廣東展開巡回演出，目前仍在繼續。據悉，兩人仍然與無綫保持良好的關係。對於完約一事，《香港01》向C君查詢，他回覆指：「約嗰度我哋係全權交俾經理人去傾，佢哋係傾緊嘅。至於農夫係咪專注音樂，咁當然係啦，因為之前疫情我哋有好多騷債要還，非常好彩之前有啲場次成績好好，令又有人同我哋傾另一啲場次，自己都好開心可以用音樂人身分走TOUR。（完咗約，會唔會有機會去HOY TV 同DO姐再拍節目呀？）由於我哋個合約係傾緊，同Do姐合作當然非常愉快，而家除咗台以外，仲有更加多不同嘅可能性，所以如果用製作人身分去搵Do姐拍攝，拍廣告，可能又係另一個驚艷，有好多無限嘅可能性。」

場場爆滿。（網上圖片）

本次巡演正如其主題，主要由「20周年」以及「有D新歌」兩大部份組成。所以一開場，農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，引起全場大合唱，喚醒了現場歌迷的集體回憶。（網上圖片）

陸永@農夫表示，因為疫情，香港演唱會才被延期。（資料圖片）

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