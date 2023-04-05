《Running Man》Haha首次談及女兒患罕病經過：每天像地獄般痛苦

《Running Man》Haha和妻子星去年9月公開3歲女兒Song患上罕見疾病吉巴氏綜合症，一度嚴重至無法站立走路令網民擔心。幸好女兒目前已康復，二人更帶着三名仔女出演節目《哈哈巴士》，兩夫妻亦終於首次談及一家人對抗疾病的經過。



Haha和星近日帶着一家出演節目《哈哈巴士》。（影片截圖）

《哈哈巴士》昨天（4日）首播，Haha和星提到小女兒去年患上吉巴氏綜合症，又稱「脫髓鞘多發性神經炎」時的經過。星講到Song出生以來都十分健康，突然有一天出現嚴重肚痛，起初以為只是普通腸胃炎等，直至女兒出現走路不穩經常跌倒的情況才就醫，最後確診為罕病。Haha坦言自己作為綜藝人，必須在節目中笑面迎人，因而對他來說每天都過得像地獄一樣，即使他人落力讓他笑也笑不出來，只能將最脆弱的一面與老婆分擔，星也不得暫停工作一個月全力照顧女兒。

Haha和星首次開口提及女兒的罕病。（影片截圖）

Haha坦言因工作必須經常笑，那一段時間就像地獄一樣。（影片截圖）

Song表示康復後最想到溪邊玩，他們也立即實現了她的願望。（影片截圖）

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吉巴氏綜合症通常出自免疫系統發生錯誤，對鄰近的神經髓鞘進行攻擊以致。初期患者會出現四肢肌肉疼痛和麻痺等，之後再蔓延至身體或頭部等，通常會維持數小時至數週。嚴重者更有可能影響到呼吸功能或癱瘓，甚至導致死亡。根據數據顯示這個罕見疾病死亡率達7.5%，復發機會約為三分一。幸好Song通過治療後已順利康復，由一度無法行路和站立，到已能放開媽媽的手走路，不再需要吃藥和進行物理治療，可見Haha一家的確受了不少苦。

目前Song已順利康復，她更在節目上發揮可愛的本能俘虜觀眾的心。（影片截圖）

星曾在IG發長文公開女兒早前患上「吉巴氏綜合症」。（IG/@sweetstar0001）

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