《Running Man》HAHA三歲囡囡患罕病　一度嚴重至無法站立走路

《Running Man》主持之一的HAHA與妻子星婚後育有兩子一女，二人也不時在IG大曬家庭照。星昨日（27日）首次公開提及3歲女兒早前患上罕見疾病吉巴氏綜合症，形容囡囡能成功康復有賴幸運之神眷顧，同時分享了作為父母的難受心情。



Haha自Song出生後經常曬合照，獲網民封為「女兒傻瓜」。（IG/@quanhaha79）

HAHA和星於2019年迎來女兒Song，當時二人已急不及待公開囡囡的可愛照，獲網民封稱「女兒傻瓜」，可是昨天卻傳來Song早前不幸患上吉巴氏綜合症的消息。據悉，此病又名「脫髓鞘多發性神經炎」，通常出自免疫系統發生錯誤，對鄰近的神經髓鞘進行攻擊以致。初期患者會出現四肢肌肉疼痛和麻痺等，之後再蔓延至身體或頭部等，通常會維持數小時至數週。嚴重者更有可能影響到呼吸功能或癱瘓，甚至導致死亡。根據數據顯示這個罕見疾病死亡率達7.5%，復發機會約為三分一。

星在IG發長文公開女兒早前患上「吉巴氏綜合症」。（IG/@sweetstar0001）

幸好吉巴氏綜合症並非不治之症，患者能通過靜脈注射免疫球蛋白和進行血漿置換術得以治療，Song目前也大致完全康復。星在IG講到女兒曾一度無法行路和站立，但出院回家後一天一天恢復，現在已能放開媽媽的手走路。她亦講到早前覆診後，醫生告知Song已不需要再吃藥和進行物理治療，所以才正式向大眾宣布。星表示過去一個月，為了女兒必須暫停所有工作，一家人過了很痛苦的時間。

幸好Song現時已幾乎完全康復。（IG/@quanhaha79）

星表示希望生病的是自己，並為仍在醫院中的孩子祈禱。（IG/@sweetstar0001）

星在IG講到：「我們家最弱小的Song，為甚麼偏偏患上這個罕有的病，倒不如生病的是我。我每晚都祈禱，讓我代替孩子生病，每晚內心都多次崩潰…」道出了身為父母卻無能為力的痛苦。不過星講到醫院內有更多比Song正在承受更多痛楚的孩子，想到現時只有自己女兒能回家，感到莫名抱歉，希望能繼續通過祈禱為這些孩子和其家人能予力量。

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