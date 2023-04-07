52歲鍾麗緹返港吸金生圖曝光真實狀態　網民驚訝：沒想過會是這樣

現年52歲的鍾麗緹 (Christy) 是1993年國際華裔小姐冠軍，靚樣備受肯定。她曾是90年代的性感女神，雖然她如今青春不再且已生了三個小朋友，但她一向保養得宜，無論樣貌身材都Keep得好好，完全不似是她的真實年紀，是圈中的凍齡女神之一。年前已隨內地老公張倫碩定居內地的她，近日帶同兩名囡囡返港，應品牌之邀進行拍攝工作吸金。日前就有不止一名網民在尖沙咀商場內的珠寶首飾專櫃偶遇Christy，並拍了照片和短片放上社交網分享。

52歲鍾麗緹 keep得好好。(小紅書)

從那些照片和視頻中可見化了全妝的Christy，在原相機之下依然明艷照人，穿上套裝戴上珠寶顯得高貴優雅，氣質出眾，舉手投足都散發出星味。其中一位有份出post的網民寫道：「生圖直出」，證明Christy的照片是零濾鏡加工的。不少網民都留言大讚Christy：「凍齡女神」、「真人又靚又瘦」，令她一雪被指女神崩壞前恥。有網民就驚訝她竟然比在網上看到的樣子更加漂亮：「沒想過會是這樣」、「不要再開美顏了」。

鍾麗緹開了美顏少女味十足！（小紅書/@鍾麗緹）

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