JC陳詠桐已跟黎明公司完約爆未來動向　網民可惜：紅歌唔紅人

陳泳桐（JC）16年簽約黎明與林建岳旗下的AMusic，曾上過《中國好聲音》參賽，其出道作《說散就散》在YouTube累積過億點擊，揮低不少天王天后！不過，近日JC就在與歌迷的通訊群組中自爆已跟AMusic完約，以27字交代日後動向。網民就認為JC紅歌不紅人實在可惜，又指她在舊公司浪費不少青春。



陳泳桐（JC）16年獲黎明發掘，羅致到旗下的AMusic，並發佈處女作《說散就散》，出道後不久即現身黎明在澳門新濠影滙綜藝館舉行的《黎明Leon Random Love Song Live in Studio City》演唱會做嘉賓。

JC 16年甫出道便於黎明演唱會亮相，獻唱《說散就散》。（YouTube截圖：AMusic）

黎明當日相中年僅18歲的JC，將她簽約旗下，出道做歌手。（資料圖片）

其後又以藝名「陳泳彤」參加內地浙江衛視真人騷《中國好聲音2018》，唱紅獲封為「分手神曲」的《說散就散》。此曲即使冇拍正式MV，但都在YouTube累積過億點擊，是繼G.E.M.鄧紫棋以外第二位點擊過億的香港歌手，而此曲亦成為了電影《前度3》主題曲。

《說散就散》沒有正式MV，只得歌詞版MV，但都在YouTube累積過億點擊，勁過好多天王天后級人馬！（YouTube截圖）

JC曾以藝名「陳泳彤」參加《中國好聲音》節目，並演唱《說散就散》。（節目截圖：《中國好聲音2018》）

不過，JC是途不算順利，雖然除了《說散就散》還有《一語道破》、《我該放手》、《分手100天》等歌曲，部分更是自己創作，她在今年1月亦出過新歌《複雜事情簡單化》，但她的曝光率一直以來都奇低，只有一兩次上過音樂節目《Chill Club》和《Music Panda》，社交媒體亦不算活躍。有網民曾開Post指替JC感不值，年初開Post問JC是否星途已完，感嘆黎明不懂用人、浪費潛力股，認為以其唱功值得更好的樂壇成績。

去年，JC曾參與網台節目《Music Panda》，跟Tyson Yoshi和Gareth.T Jam歌。（節目截圖：《Music Panda》）

近日JC就在與歌迷的通訊群組宣佈已完約，她說：「冇乜特別不過覺得應該要同大家交代下 我完約啦 暫時最想做返個普通唔係幕前嘅人 但如果有好嘅機會可以嘗試。」亦有轉貼Story說：「十年 正式告一段落 多謝各位 隨緣再會」

不少網民都認為JC紅歌不紅人，對《說散就散》更表示：「首歌紅到成個大陸都識，結果俾啲翻唱搶走咗變自己歌，真係四條Dee同花順都會俾人大炒。」又覺得她值得更紅，希望她轉投其他唱片公司，但同時都有人指JC不夠進取，出新歌又不在社交平台宣傳等，若想繼續做幕前就要好好經營社交媒體。