江嘉敏自爆超市買酒被 Check 身份證　譚俊彥窒：你成日買酒?

一連兩集的全新遊戲節目《優質服務100 Fun》，由森美及陳敏之擔任主持。節目以經典遊戲節目《15/16》作藍本，發掘各種趣味問題拍成短片，並邀來不同的星級藝人接受考驗，分成兩隊競猜片段內答案是15還是16。



「笑容滿Fun隊」有陳曉華（左起）、何廣沛及江嘉敏。

「服務世一隊」有譚俊彥（左起）、陳自瑤及蔣家旻。

本周六（8日）播出的第一集，嘉賓有「服務世一隊」的譚俊彥、陳自瑤及蔣家旻，對戰「笑容滿Fun隊」的何廣沛、陳曉華及江嘉敏，關楓馨及阮嘉敏則擔任「100分鑒定專員」，走訪不同的商店或食肆負責出題。第一條片段，關楓馨帶大家走訪錶店，探究一部竟可檢查「錶的心跳」的儀器，相關問題則是「錶的心跳」所指是甚麼。陳曉華回答是指機械錶發出的「滴答」聲之餘，並說：「我自己本身係讀Nursing。」同隊的何廣沛聞言即插話：「唔好再講呢樣嘢，我喺另一個節目畀你跣過好多次！」譚俊彥則自信十足說：「其實係測個錶嘅誤差，點解一隻錶要拎去整，可能係因為入面啲油乾咗，就擺隻錶落呢部機度，測吓每日遲幾多秒鐘。」譚俊彥答得頭頭是道，獲森美大讚有信服力：「一句對白就講到好確定咁，好似全部都係啱咁，但一錯就知原來係佢戲好！」

江嘉敏話自己買酒畀人Check身份證，大家聽到之後都忍唔住笑。

譚俊彥都忍唔住要窒佢。

第二條片段，阮嘉敏去了超市使用自助付款機買酒，其間機器亮出紅光，此時職員拿出一樣金屬物件，問題是該金屬物件究竟是甚麼？江嘉敏看完即自爆親身經歷謂：「我都有一次着過紅燈，原來過嚟Check我夠唔夠18歲！」譚俊彥即取笑她說：「原來你成日去買酒，係咪呀？」森美再加把嘴說：「酗酒唔係一件好事。」江嘉敏即解釋：「純粹係有畀人問夠18歲未嘅快感！」。最後一條片段，由關楓馨走訪食店請教煮煲仔飯秘訣，問題則是米和水的黃金比例，陳曉華此時自揭自己BBQ時試過的煲飯大法：「中途要係咁加水。」森美聞言即說：「呢個係Risotto做法，嗰個係煲仔Risotto！」

大家玩熱身遊戲都好認真。