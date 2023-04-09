陳啟泰心痛亞視由盛轉衰　最嬲王征：佢搞到咁騎呢先令到個牌冇咗

前「亞視一哥」陳啟泰（Kenneth）日前（7/4）以嘉賓身份出席名車展活動。提及亞視在2016年4月2日不獲續牌，被迫終止本港的免費地面電視廣播服務，加上近年亞視不斷更換老闆，兼傳財困，Kenneth在接受《香港01》訪問時直言感到痛心：「亞視搞成咁，就係成日換老闆，做咗3幾年又唔做，之後又換一個。而家亞視最大件事就係冇咗個免費牌，如果拎得返搵老細就易得多。」



陳啟泰（Kenneth）日前（7/4）以嘉賓身份出席名車展活動。（葉志明攝）

Kenneth續說：「如果冇咗個免費牌，其實好多嘢都得個講字，我係好希望佢哋能夠攞返個牌，而我本身都有好多構思想喺電視度做。（你好想返去幫手？）其實係，始終我係有個心結嘅，係希望想返亞視幫手。（見證亞視由輝煌至衰落，有否何感受？）我係好心痛，本身亞視係有好多有才華嘅人，因冇咗亞視呢個台，導致人才流失，各散東西，變咗而家亞視嘅製作又少，又冇地方出，我見到咁我係心痛。」

陳啟泰見證亞視興衰感到痛心。（葉志明攝）

Kenneth見證着亞視興衰，直言感到憤怒：「我真係好嬲，而我最嬲嘅係嚟政總跳舞嘅老闆王征先生，因為係佢令到我哋亞視冇咗個牌，係因為佢搞到亞視咁騎呢，令到政府先攞返個牌，咁如果唔係佢，個牌可能仲喺度。電視最重要係個牌，搵老細都易啲，所以我對佢係有不滿，點解佢唔可以做好啲呢？而家我係好希望有新嘅老闆能夠打動到政府重發個牌，亞視就有救。」

對於亞視失去免費地面廣播服務牌照，陳啟泰直言對舊老闆王征感到不滿。（葉志明攝）