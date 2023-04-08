葉麗儀罕提孫仔出世一個月患腦癌　常出入醫院好擔憂：佢將來會點

現年75歲的葉麗儀（Frances）近年已經移居澳洲，甚少在香港露面。不過她接拍了一部微電影《未竟事務所》及演唱主題曲《記憶裡有愛》，今年初特意從澳洲返港。最近她憑《未竟事務所》獲得微電影最佳女主角銅獎，因此她再度返港領取獎項並接受HOY TV主播王凌燕訪問，當中她罕有提及到曾患腦癌的孫仔George。



葉麗儀罕有提及到曾患腦癌的孫仔George（節目截圖）

影片中，葉麗儀透露孫仔曾患腦癌，即使康復後仍然要接受特別照顧和教育，而這些經歷有助她詮釋這次的角色，她表示：「導演話要有淚光，我就諗到自己個孫，眼淚馬上出嚟，我諗返起個孫患病初期，經常出入醫院嗰種徬徨同埋擔憂，即使到宜家仍然會擔憂，佢將來會點樣呢，不過呢啲已經唔到我理，我都已經70幾歲。」

葉麗儀講述當年自己收到噩耗的心情。（節目截圖）

雖然會為孫仔感到擔憂，但是她直言自己管不了太多。（節目截圖）

葉麗儀非常珍惜與家人在一起的時光：「有時瞓唔着，我會同自己講要感恩，因為仍然有時間同佢一齊玩，一齊游泳，可以日日見到佢，但係佢嘅將來係點樣，呢個唔係我能夠控制，亦都唔應該由我去擔憂，呢個係佢嘅父母責任。佢病嘅時候，我們全家都很擔心，我嘅兒子同新抱，差不多每日，其中一個一定是在醫院中度過。而我嘅責任就係照顧大孫女，我每日買菜煮飯，至少有一餐晚飯，係我們全家一齊食。」

葉麗儀孫仔George已經康復。（《生命恩泉》網上截圖）

葉麗儀現時看起來精神奕奕、容光煥發，但其實她曾經歷盡人生多個低潮，她於1996年不幸患上乳癌，經過三年的抗癌之路成功戰勝病魔。隨後她迎來更年期，因荷爾蒙失調而患上抑鬱症，嚴重時有自殺傾向，最後她食藥接受治療成功逃過一劫，豈料丈夫脊椎退化令左腳失去功能，需要坐輪椅度日，Frances為此感到心痛。2010年葉麗儀再收噩耗，最細的孫仔出世近一個月因患上腦癌要開刀，過往案例病人生存時間都不會超過一年，不過幸好奇跡發生，孫仔成功打破宿命。