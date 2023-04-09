賭王四房一家遊主題樂園表現親民貼地　素顏何超欣真實樣貌成焦點

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪所生的幾名子女包括何超盈、何猷亨、何猷君以及何超欣一向感情要好，身為孻女的超欣更是深得家姐哥哥的寵愛，即使超盈和猷君都已先後成家立室並已當了父母，但仍會經常與弟妹一起去玩，享受家庭樂。日前四房家族就被網民在上海主題樂園偶遇，並拍了照川和短片放上社交網分享。猷亨亦有在他的私人IG分享當日的大合照。

賭王四房一家感情要好。(何猷君ig圖片)

從猷亨的大合照片中可見，當日去樂園玩的有超盈與老公辛奇隆及囡囡辛阡覓、猷君與太太奚夢瑤和一對仔女，還有超欣以及多位親友。而猷亨因為是負責揸機拍攝，所以沒有出現在該張大合照片入面。相中3位何家的小朋友樣子全用圖案遮掩住，避免曝光。

猷亨影的大合照。(ig圖片)

另外，從網民分享的照片所見，超欣大部份時間都是與猷君及奚夢瑤一家四口一起行動。猷君身穿灰色衛衣，戴Cap帽，奚夢瑤打扮也非常休閒，身高比何猷君還要高出一些，戴著口罩也被一眼認出。當她見到有人影她時，非旦沒有抗拒，還友善地揮手打招呼，十分親切有禮。

奚夢瑤再傳懷有三胎。（mingxi11＠IG）

而超欣更是素顏上陣，一身黑衫黑衫加淺色外套打扮低調樸素，不過擁有極高顏值的她在人群中依然好搶鏡。她與阿嫂一起玩機動遊器，又齊齊分享食物，兩人感覺就如親姊妹似的。不少網民都盛讚超欣：「真的很靚女」、「由細靚到大」、「素顏比化妝更清新好看」。

何超欣與阿嫂奚夢瑤感情極好。（mingxi11@IG）

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