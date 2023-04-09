韓女團IVE張員瑛大3歲胞姐將出道　清純美貌散發淡雅氣質

韓國女團IVE成員張員瑛近年人氣持續上升，組合音樂成績優秀外，她亦攬下多個國內外品牌代言，成為新一代潮流指標。最近張員瑛的大三歲胞姐Jang Daah（音譯：張多雅）傳即將出道，其清純美貌已在網上造成熱話。



IVE張員瑛人氣高企，成為五代女團代表之一。（IG/@for_everyoung10）

根據韓國傳媒報道指，張員瑛胞姐已與妹妹所屬公司STARSHIP娛樂旗下的演員公司King Kong簽約，成為宋承憲、李棟旭和高雅羅等人氣演員的師妹。消息公開後，網上隨即流傳多張Jang Daah的舊照，包括清純的高中畢業照等。有指原名張真雅的Jang Daah生於2001年，比張員瑛大三歲，畢業於首爾藝術高等學校，目前正在某名牌大學就讀。不少IVE粉絲都表示見過她到場支持胞妹，表示二人身形相近，相信身高同樣超過170CM。

張員瑛胞姐高中畢業照首先在網上流傳。（網上圖片）

日前有傳媒加碼公開了多張Jang Daah的新照，她與妹妹一樣擁精緻五官，雖然外表不完全相似，但卻多了一陣優雅和淡雅的氣質，快速引起網民關注。有指Jang Daah已完成某品牌的廣告拍攝，首先準備以廣告模特兒身份出道後再進軍演藝圈，網民都十分期待見到這對高顏值姐妹同框合作。

日前有傳媒獨家公開了Jang Daah的造型照。（sports geonghyang）

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