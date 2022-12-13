2022 AAA︱IVE張員瑛「奶奶裝」顯老　金宣虎朴敏英爭議後首現身

一年一度的《2022 AAA亞洲明星盛典》（下稱：2022 AAA）今天（13日）舉行，頒獎禮今年移師日本名古屋舉辦，備受粉絲期待。頒獎禮開始前，SEVENTEEN、IVE、NewJeans等歌手都有現身紅地氈外，因事非久未露面的金宣虎以頒獎嘉賓身份出席也成為了焦點。



NMIXX首次以6人形式現身公開活動。（AAA截圖）

《2022 AAA》紅地氈現身依然相當熱鬧，NewJeans、LE SSERAFIM和ITZY等人氣女團都有齊整出席，其中NMIXX繼成員Jinni退出後首次現身，粉絲嘆空缺位置甚大。擔任主持的IVE張員瑛今天收起長腿，以白色長裙亮相，可是上身的累贅披肩卻非常顯老，甚有「奶奶」的感覺。相反金世正和韓韶禧同樣以白色長裙出場，但二人則相對年輕得多，少女感重外不失少女味。

張員瑛（左）一身打扮被批顯老。（AAA截圖）

講到紅地氈的焦點，絕對可算是去年因前女友捲入桃色爭議，因而久未露面的金宣虎。今天是金宣虎繼個人粉絲見面會後首次現身公開場合，明顯可見他在紅地氈上略有緊張，但不影響狀態。此外所屬公司爆出醜聞的朴敏英亦有出席，因而備受關注。

金宣虎表現有些少緊張。（AAA截圖）

朴敏英靚爆出場，似乎未有因公司而受影響。（AAA截圖）

點撃睇今天《AAA 2022》紅地氈現場：