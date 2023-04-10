吳耀漢離世｜綜藝代表作《吳耀漢攪攪震》受歡迎　為亞視賺5百萬

著名影星吳耀漢昨晚（9日）傳出死訊，有消息指他的家人已在通訊群組確定了他離世的消息，終年83歲。入行近半世紀的他，除了在電影圈參演過逾百部作品，代表作有《五福星》系列等之外，其在綜藝圈上的表現亦甚為出色，主持的《吳耀漢攪攪震》大受歡迎，及後增加集數更衝出香港拍攝，令不少觀眾笑開懷。

吳耀漢拍過逾百部電影．（資料圖片）

身為一名喜劇演員，吳耀漢帶給觀眾許多歡樂，其中在1989年的《吳耀漢攪攪震》中，節目以戲弄藝員與實地偷拍市民的反應為主，非常好笑。有一集他與主持人邵傳勇一起作弄市民，好讓坐在長椅上的市民誤以為自己染上了油漆，有一集節目組假借吳耀漢在街頭拍攝節目，為免阻礙拍賣進度，就叫旁觀的市民蹲下來，不要探頭，實質是作弄市民，不停叫他們起來又蹲下等等，節目製造了不少甚有創意的構思，令觀眾笑得開心，收視亦節節上升。

《吳耀漢攪攪震》大受歡迎。（影片截圖）

據指該節目原先落實拍攝13集而已，及後有見大受歡迎就加長至39集，其中更衝出香港拍攝，至1990年才播畢。該節目除了成為亞視的年度最高收視節目之外，更為電視台賺了5百萬的收入，可見當時吳耀漢是如此受歡迎。

節目衝出香港拍攝。（影片截圖）

《香港01》找來曾在節目中與吳耀漢一起主持的劉錫賢接受訪問，講起當年二人合作的點滴，劉鍚賢大讚他是非常之好的人：「一齊合作，佢肯教後輩所有嘢，做錯事佢都係輕鬆笑罵。」而不講不知在節目上許多遊戲﹑作弄他人的構思，吳耀漢都有份創作，劉鍚賢表示：「佢好搞笑，每一樣嘢都親力親為喺佢控制範圍內，佢係一個好專業﹑敬業嘅演員。」

劉鍚賢大讚吳耀漢是一位非常之好的人。（資料圖片）

另外，他還講到在構思上，如果要實行某一個作弄他人的遊戲環節時，吳耀漢都會親身嘗試：「親身試個件事，每一件事做到完滿先放手。」可見他是一位多麼專業的大明星。而劉錫賢最後一次見到這位大前輩則是在疫情前，他們二人除了在《吳耀漢攪攪震》中合作之外，還曾在電影《花心三劍俠》合作。

吳耀漢為節目親力親為。（影片截圖）