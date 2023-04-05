龍馬精神｜成龍擔心群演安全開聲大鬧　吳京佩服：他在意每一個人

由國際武打巨星成龍主演的電影《龍馬精神》即將上映，戲中他堅持拒用替身，親自上陣真打，68歳的他仍打得出色，讓不少網友讚不絕口。而有份客串的吳京亦相當佩服他，還自爆曾因模仿他的翻身動作而令其鼻子受傷，隔空叫他賠償鼻子，非常好笑。



《龍馬精神》在今個月上映。（《龍馬精神》微博圖片）

雖然在電影中有不少危險動作，但成龍都親自上陣演出，拼搏賣力的精神讓不少人相當佩服。除此之外，他對工作人員的關心亦打動網友，譬如主動幫工作人員調整衣服，怕工作人員受傷從後扶着他們等，甚至擔心群演受傷，更忍不住開聲責備，因為有群演從高處滑下去時雙手碰地容易受傷，他眼見後立即作出提點：「永遠不要用手撐，手會斷的，嚇死我。」雖然口吻比較兇惡一些，但感受到他是擔心的。

此外，他還以過來人德身份與一眾演員分享拍戲經驗，鼓勵大家：「別來這邊只是我就做臨時（演員）。你自己千萬不要放走任何機會，我也是要死屍死出來。」真誠的一面讓大家甚為感動。

成龍對工作人員﹑群演照顧有加。（影片截圖）

對於成龍在行業中對工作、工作人員的態度，吳京表示非常佩服，更直言要向他學習：「大哥非常的心疼工作人員，他總會照顧每一個人，他非常關心每一個人，他在意每一個人。他會給所有的工作人員鼓勵、關心和溫暖，這一點我一直在模仿着大哥，在向大哥學習。

吳京表示要向成龍學習。（影片截圖）

入行60年的成龍，其參演的電影影響不少人，吳京亦視他為偶像，甚至在少年時期模仿他的翻身動作而受傷：「小時候就看成龍大哥的動作片，我會因為模仿成龍大哥的動作受了幾次傷，比如說模仿成龍大哥的前空翻一周半，我的鼻子就因為這個動作模仿大哥斷的。」還笑言要他賠自己鼻子，非常好笑。

吳京曾模仿成龍而令鼻子受傷。（影片截圖）

曾拍過無數電影的成龍，創立了不少經典動作，其中一個就是手拋口香糖的動作，非常帥氣，而在電影中他還會呈現這個動作，依然做得瀟灑自如，完全沒有陌生感，相當厲害！

成龍重演經典動作。（影片截圖）