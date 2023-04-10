吳耀漢離世｜8次為港台拍劇集　最後一部接拍ViuTV《VR驅魔人》

資深演員吳耀漢昨晚（9日）傳出死訊，有消息指他的家人已在通訊群組確定了他離世的消息，終年83歲。拍過無數電影作品的他帶給不少歡樂給觀眾之外，其還參與不少劇集的拍攝，而最後一部作品就是5年前為ViuTV拍攝的《VR驅魔人》。

吳耀漢最後拍攝作品是ViuTV的《VR驅魔人》。（影片截圖）

入行將近50年的吳耀漢主要以拍攝電影為主，但在2009年後他就多接拍電視劇，與香港電台的合作最多，推出《流金頌》﹑《愛回家》﹑《有倉出租》等，而他最後一部拍攝的劇集則是與ViuTV合作的《VR驅魔人》飾演吳信福一角，令不少觀眾印象深刻。

在《VR 》劇中，吳耀漢飾演一位獨居老人，在他這個單元故事中帶給不少歡樂給觀眾，事關有一班年輕人誤以為他是真鬼，在他的家中試用VR驅鬼，過程中他們在吳耀漢面前走來走去，還一起圍着他唸咒，沒想到原來他是看到的並大聲表示：「玩夠了嗎？我是得腦退化症，但不是盲。」非常好笑，他的幽默表演令年輕觀眾印象深刻。

他的故事單元令不少年輕人印象深刻。（影片截圖）

除了與ViuTV合作之外，他在1975年曾在TVB拍攝劇集《群星譜》﹑1989年拍攝亞視劇集《司機大佬》同2017年拍攝奇妙電視（現改為HOYTV）的《閃婚100天》。不單止他還參演過英國劇集《Red Dwarf》及《The Bill》，相當厲害。曾在訪問中表明對戲劇還有一團火的他，在79歲的時候還接拍影視劇，揚言好享受拍攝工作，每一次埋位都覺得是一種福氣，絕對是一位專業﹑敬業的好演員。

79歲時還正在拍攝。（資料圖片）