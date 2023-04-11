薛凱琪香港街頭影靚相被網民捕獲　真實身形曝光大縮水慘變150cm

現年41歲的薛凱琪（Fiona）不但天生童顏，就連身材都保養得宜，皮膚光滑白皙，現時她主力在內地發展，先是參加內地綜藝節目《乘風破浪3》，令人氣再度急升，之後又加盟《無限超越班》，話題十足！



薛凱琪樣貌非常甜美，完全唔似41歲！（IG/@physit）

現時Fiona主力在內地市場發展。（IG/@physit）

昨日（10/4）有網民在香港深水埗偶遇Fiona，片中所見她穿上長至腳腕的背心連衣裙，站在馬路上擺出各種姿勢影靚相，看起來非常專業。不過未知Fiona是否揀錯衫，令她的身材看起來不如以往纖幼，甚至令她出現五五身比例，完全沒有突出自己的身材優勢，甚至有網民認為身高接近170cm的Fiona應該能駕馭不同風格的衣服，不過這次就失手令身高大縮水，慘變150cm。

Fiona官方身高是168cm。（IG/@physit）

因此可以駕馭不同風格的衣服。（IG/@physit）

另外，Fiona站在馬路上拍照，因此不時會見到有車輛在她背後經過，因此有網民認為Fiona為了因靚相站在如此危險的地方，一不留神容易發生意外，指出在影片的結尾有位男子出來趕走Fiona，所以希望她在影靚相的同時注意安全，不過上載影片的網民就表示該男子為Fiona的工作人員，因此她並因為因為拍照而影響他人，而其他網民亦有為Fiona平反，表示明星在街上影相一定會獲得申請批准。

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