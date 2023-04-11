DIOR以歧視亞裔手勢拍廣告再陷辱華風波　代言人迪麗熱巴遭牽連

法國奢侈品牌DIOR去年7月推出的馬面裙陷抄襲中國服飾文化風波，且拒不道歉，被網友列入「黑名單」。而迪麗熱巴於今年1月正式成為DIOR中國區品牌大使，在3月7日，又再度被官宣為DIOR中國彩妝代言人，想不到短短一個月，DIOR的彩妝廣告又引起爭議。



迪麗熱巴是DIOR中國彩妝代言人。（微博截圖）

事緣在DIOR近日發布的彩妝廣告中，當中有一張亞裔模特兒用手拉扯眼皮，以此凸顯眼影的照片，另外三張則全部以陰影遮住眼睛演繹產品；而反觀歐美模特兒演繹的彩妝，畫面清新自然，大方自信，予人萬物復甦的新鮮感，因此引起網友不滿，紛紛狠批「種族歧視」，掀起軒然大波。

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不過，DIOR並未對此作出回應，而是將有爭議的照片刪除，僅留下兩張廣告相。顯然，這樣的做法並未平息網友怒氣，甚至牽連到代言人迪麗熱巴，但她與工作室在事發3日後仍選擇沉默，令不少網友大感失望。而早在2018年，迪麗熱巴擔任亞太區品牌大使的Dolce&Gabbana（D&G）也因種族歧視被公審，當時她火速發表聲明終止合作，因此大家紛紛留言道：「什麼時候終止合作」、「它也不是一兩次了，國內的藝人也真是沒有骨氣，為了一個虛名臉都不要了」，也有網友認為，Angelababy繼DIOR馬面裙事件後選擇不續約，而迪麗熱巴還要揸流攤：「這品牌黑歷史太多，趙麗穎和Angelababy不續約後，迪麗熱巴還去撿漏，從此對她印象一落千丈」等。