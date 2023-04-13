梁朝偉機場生圖曝光真實狀態　兩細節盡顯低調貼地獲讚：真正巨星

國際級影帝梁朝偉行事作風一向低調，加上親認自己有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) 的他，更是喜歡享受一個人靜靜獨處的時光。早前就有網民於香港機場偶遇偉仔，並拍了照放到社交網上分享。

梁朝偉與彭于晏合照，兩代男神各有魅力。(劉嘉玲IG)

該名網民寫道：「那一天在機場偶遇男神，好想衝上去拍照，可是又不好意思去打擾到他，默默的在遠處看着 #梁朝偉」，她還站在附近借位與偉仔合照。從相中可見偉仔一身杏色外套襯深藍色牛仔褲便服打扮，還戴上了眼鏡，獨自一人在登機櫃位check in，連助手都沒有帶。

梁朝偉近幾年開始踏出comfort zone。（視頻截圖）

第十六屆亞洲電影大獎「最佳男主角」得主梁朝偉，拖實愛妻劉嘉玲踏上紅地毯，罕有同場出席共開活動。（莫匡堯 攝）

當日偉仔所穿的一對黑白色鞋子更成為了網民焦點，是日本潮牌的產品，這對鞋還陪他出席了不少活動，盡顯他的個人風格與穿衣品味，以及專一長情。另外，亦有網民發現了一個細節，就是偉仔竟然並非坐頭等機艙，而是坐商務機艙，即獲一眾網民讚他：「真正的巨星都很低調」。

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