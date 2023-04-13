大媽報$850兩日一夜「馬明團」讚超值　馬國明台上獻唱狂收利是

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）在今年元旦宣布婚訊，並暫定於今年下半年舉行婚禮，即將升格做人夫的馬明近日除了密密出席劇集宣傳活動之外，早前他就趁着復活節假期，到內地登台搵真銀！有網民在社交平台發文早前報團到惠州玩，其中一個行程就是欣賞晚會，而晚會的表演嘉賓就包括馬明！



馬明近日密密出席劇集宣傳活動。（IG@kennethmkm）

片中所見，一身藍色西裝上陣的馬明，在台上獻唱「飲歌」《友情歲月》，唱功明顯比以前進步得多，而且大受觀眾歡迎，台下的Auntie粉絲紛紛要求「集郵」，而馬明都十分識做，主動行到台邊踎低同粉絲合照，不但全程保持微笑，又同大家握手，非常親民！一班Fans難得見到偶像都表現興奮，更紛紛塞利是給馬明，而馬明收了利是之後亦非常有禮貌地點頭表示多謝，再順手放入衫袋，不少網民都笑言馬明表現十分乖仔，難怪那麼受Auntie歡迎！

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兩日一夜的行程包含美食、景點打卡等活動，而其中一個行程就是在惠州欣賞這場晚會。（網上截圖）

網民紛紛留言表示羡慕，希望有機會可以親身到場，而據上載影片的網民透露，自己是在香港旅行社報團到惠州玩，850港元、兩日一夜的行程包含美食、景點打卡等活動，而其中一個行程就是在惠州欣賞這場晚會。早前有網民在名店Outlet「捕獲」拍拖行街的馬明同靚湯，事後馬明出席劇集《法言人》宣傳活動接受《香港01》訪問時笑言：「去Outlet行吓，睇吓有冇啲抵嘅嘢買。」又表示要節儉：「我搵錢好辛苦，搵錢真係好辛苦。」其實近日馬明有份主演的劇集《隱形戰隊》及《法言人》相繼播出，所以他都忙着出席宣傳活動，但百忙之中都仍抽空到內地登台，密密賺老婆本！

有網民在名店Outlet「捕獲」拍拖行街的馬明同靚湯。（小紅書圖片）