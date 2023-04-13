44歲長瀨智也神隱兩年自拍近照曝光　滿面白鬚皺紋昔日男神不再

現年44歲的日本男星長瀨智也曾是風靡萬千少女的偶像，年輕時的他擁有男神級別的極高顏值，且高大有型，身高1米85，真是集型英帥靚正於一身。可是他在2021年3月約滿尊尼事務所之後，便全面淡出演藝界，過住平淡的生活，在過去兩年幾乎沒有公開露面，不過他也有間中更新社交網分享近況。

長瀨智也（2009年《華麗間諜》劇照）

雖已長瀨智也現已息影幕前，但是由他擔演男主角，日本鬼才編劇宮藤官九郎的經典日劇《池袋西口公園》早前在Netflix上架，令該劇再度翻hit，長瀨智也的近況也再次受到網民關注及討論。日前他就於IG post了他的最新自拍近照，相中可見他滿面灰白鬍鬚，露出燦爛笑容的他展現出一臉皺紋，與昔日男神形象截然不同，不少網民都表示完全認不出眼前這位大叔。

長瀨智也曾與濱崎步拍拖7年，多次傳出好事近，後來因感情轉淡分手收場。（《對不起，我愛你》劇照）

長瀨智也在1990年加入尊尼事務所，1994年9月21日以TOKIO團員的身份正式出道。除了做歌手，長瀨智也同時擔任演員作雙線發展演線事業，主演過多部人氣日劇的男一角色，當中代表作包括在2001年及2003年播出，與已故日劇天后竹內結子合作的《巨星夫婿》系列、《自戀刑警》、《MY BOSS, MY HERO》以及《池袋西口公園》等日劇。

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