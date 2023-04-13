曾志偉預祝70大壽獲女同事瘋狂獻吻　笑言：盡興之後一定醜態百出

曾志偉於本月14日便迎來他的70歲生日，身為無綫電視總經理（節目內容營運）的他，昨日就獲大班台前幕後同事藝員好友，包括樂易玲、薛家燕、肥媽Maria Cordero 、高海寧、劉佩玥、馮盈盈、黎諾懿、洪永城、江嘉敏、吳若希、鄭俊弘以及宋婉穎等，一起為他預祝70歲大壽，家燕姐更特別準備了一個壽桃蛋糕，相當有心。

曾志偉獲大班同事為他預祝70大壽。(影片截圖)

當日志偉應同事邀請現身公司，出席同事們為佢預備的驚喜大型生日Party，現場台前幕後齊集，熱鬧情況尤如台慶一樣，足見壽星公十分有面子。眾人齊齊大合唱生日歌，為他送上生日祝福。志偉高聲說出生日願望：「希望大家都身體健康，賺多啲！」他更獲多位同事輪流獻吻祝賀，包括家燕姐與肥媽。他受訪時仍不停被瘋狂送上birthday kiss，即笑言：「唉，嗰啲人妻又有，人媽又有，唉。」志偉一直難掩開心之情，全程笑意盈盈，還笑言：「呢晚大家盡興之後一定醜態百出呀。」

壽星公十分開心。(影片截圖)

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