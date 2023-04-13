徐子淇陪老公李家誠低調出席慈善晚會　優雅大氣盡顯豪門新抱風範

徐子淇（Cathy）在2006年與香港四大地產商恆基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後先後誕下四名子女，被外界封為「千億新抱」的她躋身豪門貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。不過在過去一年，Cathy變得愈來愈低調，鮮少出席公開活動，直至早前保良局在香港禮賓府舉行慈善晚會，Cathy陪同老公李家誠低調出席，久未露面的Cathy依然狀態極佳！



徐子淇（Cathy）陪同老公李家誠低調出席慈善晚會。（微博圖片）

會上李家誠同Cathy代表李兆基基金向保良局捐款500萬港元成立「保良局李兆基青少年發展基金」，着上淺粉色連身裙的她打扮優雅大氣，再化上精緻妝容，與老公一起致送支票，低調又不失氣質。近年Cathy甚少在社交平台分享近況，又極少出席時尚活動，一班粉絲都十分關注她的動向，但其實Cathy一直擔當好賢內助的角色，去年11月她就陪同老公現身香港科技大學出席動土儀式，李家誠向科大捐贈1.5億元，以支持科大的創新和創業發展，校方將校園內一幢新科研大樓命名為「李家誠創科大樓」以表答謝，而Cathy就以恒基地產主席太太的身份亮相，成為全場焦點！

去年11月Cathy陪老公李家誠現身科大動土儀式。

今次Cathy再陪老公出席慈善晚會，一起為李家的慈善基金事業出一分力，雖然Cathy婚後已息影16年，但氣質依然優雅，連身裙打扮又更顯端莊，早已由「千億新抱」轉變成為豪門優秀女性典範！