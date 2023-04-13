內娛新生代花旦搶眼球各有人撐　趙露思虞書欣白鹿三足鼎立？

三年前憑網絡劇《傳聞中的陳芊芊》紅遍大江南北的趙露思，這兩年不斷推出多部作品都大受歡迎，外型出眾之外好演技更備受讚賞，獲得不少認同。今( 13日)內地有知名影評人在微博貼文稱，知名導演王晶都開口對趙露思讚不絕口，直言她是目前戲最好的花旦，隨即成為微博熱搜掀起逾1億的閱讀量，其人氣相當厲害。

趙露思因為《傳聞中的陳芊芊》走紅。（《傳聞中的陳芊芊》微博圖片）

內地知名影評人譚飛在微博上貼同趙露思在訪談節目《非常道》的訪問花絮照，經過是次的相處，他對趙露思的印象非常好，激讚對方可愛：「趙露思給我的感覺有台灣美女+成都美女的整合感，慵懶而可愛，自然中有中二氣，真實，吸引人。」事後導演王晶就留言給他，向他閒聊大讚趙露思，指她是目前戲好最好的花旦，還直言對方的劇集作品他都看過了，看來王晶有默默的留意趙露思。

王晶大讚趙露思戲好。（譚飛微博圖片﹑視覺中國）

事實上，在新生代花旦中趙露思的確比較出眾，長相甜美可愛的她非常有觀眾緣，雖然其不是科班出身，但演技不俗有感染力。其曾在早年參加的綜藝節目《演技派》中，即時現場演繹一場戲，6秒就能哭出來情緒爆發，讓在場的評審老師相當驚艷，看到「金牌監製」于正流下男兒淚：「太捧了，你是這次所有的表演裡，唯一讓我們都看哭了。」吳鎮宇﹑張靜初等都認同她的演技。

趙露思的哭戲看到于正流下男兒淚。（影片截圖）

作為近年掘起的人氣花旦，除了趙露思之外，白鹿﹑虞書欣的表現亦不俗，她們三人都獲得業內前輩給予肯定。導演王晶讚賞趙露思外，另一導演郭敬明亦曾讚揚虞書欣，指她非常敬業努力拍戲，對她顏值高度激讚「顏值狂潮，顏狗盛宴」，而于正就曾讚賞白鹿戲好，已是一線女明星。三位公開大讚她們，令有網友不畏言指出新生代花旦已三足鼎立，是她們的天下了。

網友指趙露思﹑虞書欣﹑白鹿三足鼎立。（趙露思微博圖片﹑虞書欣微博圖片﹑白鹿微博圖片）