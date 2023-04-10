鄺美雲自認是平凡人樂出錢做善事　為內地捐助學校更設獎學金

現年60歲的鄺美雲（cally)有多重身份，既是一位大明星又是商界女強人、大慈善家，她的人生充滿傳奇性。曾傳出其身家高達逾5億的她，近日接受內地媒體《名人面對面》的訪問，大談其富貴一面，她認為金錢不是個人所擁有的，是需要分享的，所以她透過做慈善去幫助不需要的人，這就是金錢發揮最大的效用。

鄜美雲參選香港小姐出道。（影片截圖）

從選美入行改變了cally 的一生，之後成為歌手推出不少經典好歌，《唇印》、《半個吻》等大受歡迎，成為家喻戶曉的大明星。不夠30歲她的人生已迎來高峰，一舉一動都備受關注，在接受訪問時被問到是否享受聚光燈及大家為她歡呼的時候，她就想了一想表示很好與不錯，站在她角度上認為從來不覺得自己很特別，只是緣分到了讓她接觸到娛樂圈的工作，讓大家認識她，她認為自己只不過是一位平凡人而已。

鄺美雲認為金錢是需要分享的。（影片截圖）

鄺美雲傳出身家逾5億。（鄺美雲微博圖片）

然而這位平凡人在2000年後淡出娛樂圈，將重心轉移在珠寶事業上，而且做得相當成功，慢慢開始令人淡忘她是明星身分，更多是一位商界女強人。憑着自己的實力她的收入與日俱增，而且愛買磚頭作投資，傳出其身家已累積逾5億，絕對是圈中富婆代表之一。

財富已是她身上的標籤，但她從來不會覺得有膨脹的感覺。她認為金錢不是一個人所擁有的，是需要作出分享的，所以她專注慈善工作，幫助有需要的人，認為能夠幫助他人就是發揮金錢最大的效用。

在內地捐助了不少學校。（影片截圖）

同學生互動。（影片截圖）

所以從2003年起一個偶然的機會，她開始為內地一些貧窮地區捐助學校，至今已合共有56間，當中還設立獎學金鼓勵同學，每一間學校的開幕典禮她都會親自出席，甚至同學生們談天說地打成一片，畫面相當有愛。當然，她在香港亦做了不少善事，出錢又出力，絕對是人美心善的大美人。

2006年就開始從政。（鄺美雲微博圖片）

從藝、從商的她，在2006年就開始從政，2017年更當選港區全國人大代表，至今已連續擔任6年，相當厲害。cally擁多重身份，懂得分享為慈善出盡力，她絕對是一位大慈善家家，不少網友都表示要以她為榜樣好好學習。