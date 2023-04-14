補習天王林溢欣激罕公開豪宅內部　傳年薪8千萬卻自爆買唔起樓？

中文科補習天王林溢欣（YY Lam），在補習行業黃金時期過後仍然屹立不倒，甚至自立門戶開自家補習社。坊間一直盛傳他年薪八千萬，對其富貴生活感好奇。近日他在《試當真》新片中公開自己的九龍塘豪宅真面目，家中擺設簡約的他自爆兩年搬一次屋，並親自回應年薪8千萬你傳聞，指自己冇買樓，物業只是租盤而已。



35歲的中文科補習天王林溢欣（YY Lam），被不少學生稱為「欣師」，曾是遵理教育的王牌，報道指他自2013年起，每年為遵理學校帶來逾億港元收入；2015年獲另一補習學校現代教育以年薪逾8,500萬港元豐厚條件利誘他跳槽，成為城中佳話。其後他亦踩過界，自資開出版社兼出版實體雜誌《藝文青》。

YY Lam（左）去年豪花百五萬買名錶送畀18位追隨自己多年的同事。（Instagram：yylamjayden）

近年補習行業似乎大不如前，而YY Lam前年就跟拍檔創立凝皓教育，仍然穩坐補習天王之位。近日YY Lam受YouTube頻道「試當真」邀請，幫DSE考生滕毅康（阿康）私補作最後衝刺，而片中其豪宅亦激罕曝光。

YY Lam門生無數，現今仍是一線補習天王。（Instagram：yylamjayden）

YY Lam（左）近日獲「試當真」邀請，幫校草兼應屆DSE考生阿康（中）私補，讓同屆學生羨慕不已。（Instagram：yylamjayden）

YY Lam本身一家六口住在葵涌光輝圍，榮升補習天王後身家暴漲，進駐九龍塘豪宅，故事十分勵志。以往YY Lam一直保密自己的居所，怕人覺得他炫富，但這次卻罕有地公開豪宅，他解釋：「我以前住緊三、四百尺地方，當然我就係同學生講要讀書，同學生講原來你讀書讀得叻，有一日都可以改變自己生活，其實都幾Positive同做到榜樣，所以冇以前咁收埋。」

YY Lam以前不會公開自己居所的樣子，如今卻看開了。（YouTube截圖：試當真Trial & Error）

自幼住葵涌光輝圍的YY Lam，求學時期被家人寄予厚望，當成是「林家希望」，因此他發奮讀書，成了補習天王，更助一家人脫貧。（YouTube截圖：試當真Trial & Error）

主持許賢到訪YY Lam大宅時坦言好緊張，不知年薪八千萬的人住的地方是何模樣。YY住的單位要搭𨋢，門口一大個閘、YY開門迎接，玄關位已十分寬敞，一進去就到超大客廳。YY Lam指自己與父母親同住，為免打擾他們休息，就在客廳做訪問，但他仍公開了巨型廚房的全相，設計十分簡約、雜物也不多，YY Lam說：「租嘅因為，我哋其實每兩年租一次屋，費事搞咁多嘢，花盆都喺舊屋搬過嚟。」

YY Lam叫大家千萬別以為他買得起這間屋，說自己只是租屋住。（YouTube截圖：試當真Trial & Error）

後來YY Lam帶許賢到雜物房門前，形容該處是一個「小小的收納地方」，誰知一打開門卻是極大的空間，擺有電子琴與健身器材等，許賢見狀即嚇親問：「呢度好細咩呢度？」YY Lam即改口說：「呢度……唔係好細，大㗎！」

請按下圖睇YY Lam豪宅內部：

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他叫大家千萬別以為他有能力買樓，強調：「千祈唔好以為我買得起！我租㗎咋！」許賢亦開口問他「八千萬」傳聞，YY Lam亦大方回應：「八千五百萬當然唔係真啦，係個數字好吸引啫。」

YY Lam回應「年薪八千五百萬」傳聞。（YouTube截圖：試當真Trial & Error）