劉心悠婚後滿臉幸福超風騷　自爆老公冇求過婚：唔係好似電影咁！

劉心悠去年除夕與圈外男友秘密結婚，今日（13日）她第一次以人妻身份出席公開活動，一臉幸福表情的心悠穿上一身廚師服，更即場在一眾傳媒示範煮法國菜，她接受傳媒訪問時笑言，早前用了十個月時間鑽研廚藝，並成功用食物箍住老公的胃：「佢應該係食完我整嘅嘢，覺得好食嘅總數多過難食嘅，所以肯結婚囉，哈哈！」



41歲劉心悠婚後首現身 身形Fit爆否認大肚：今年應該唔會

心悠對於結婚一事一直保持低調，亦對老公的身份相當保密，被問及老公姓甚麼即面露難色：「稱呼啊？今日第一集已經過咗喇，就係討論佢姓乜嘢，其實我冇諗過呢個問題，因為我結咗婚之後好少出街，我冇預料到啲人要點樣稱呼我，其實我都係prefer人哋叫我劉小姐，我一啲都唔介意。」被問到會否是「吳講得」、「吳知道」的「吳」？心悠終於鬆口：「咁又唔係喎！」至於老公是否香港人，心悠繼續大賣關子：「佢係住喺地球嘅香港人。」

她坦言和老公一起經歷完兩、三年疫情之後愛得更深，又表示老公雖然不是一個浪漫的人，但卻對她做過很浪漫的事令她很感動：「我要打針，佢會車我去打針，都幾浪漫！」、「佢喺我今年嘅生日，送咗佢自己砌出來、用鐵焊嘅玫瑰花，其實佢係偷偷地去整，佢話忙緊其他嘢，但原來係呢件事，係好sweet嘅！」至於求婚當日是否更加浪漫，心悠表示：「佢冇做呢件事！就係傾一傾，然後就『OK』咁樣，我唔係好似你哋睇電影咁樣㗎，戒指，咁咪另一日去買囉，就係咁樣，好平凡㗎咋！」

她透露自己和老公都非常喜歡做木工，兩人更有「愛的結晶品」：「有啊，我哋一齊揼過個一個雀籠，因為我屋企有兩隻鸚鵡，我又唔想買，我想自己整，就係一齊整呢啲project囉！」

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