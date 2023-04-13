楊紫瓊會繼續拍港產片　感激香港觀眾：好多謝你哋

出爐奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）早前返家鄉馬來西亞慶功，與家人及粉絲聚會，一向關心本港影壇發展的她在返家鄉前將留港數天，今日她出席活動時表示自己很久無回來香港，因為疫情的關係，而現在於倫敦拍攝，每隔一天就要做檢測，如果陽性就要立即離開拍攝場地，她說：「電影呢行已經好快好盡力繼續拍落去。」

楊紫瓊回港受到熱烈歡迎。（陳順禎攝）

講到早前回到馬來西亞，她指：「因為我知我要嚟香港做嘢，緊係第一時間返（馬來西亞）見媽咪先，無理由返嚟東南亞都唔返去，直接返怡寶，乜人都冇見，拜埋爸爸。」

楊紫瓊早前回到馬來西亞探望家人。（陳順禎攝）

今次奪得奧斯卡影后，被問到心情是否依然亢奮，她回憶在宣傳時的點滴：「好奇怪個心態，因為我哋為咗呢個獎做好多宣傳，聽到唔少話好有機會，緊係想喇，如果我話你聽冇嘅，NO！因為我哋華人或亞洲人未試過，我哋有好多好好嘅電影，好好嘅演員，男女都係，點解演員永遠都冇呢個機會？今次我哋入到圍，俾到我哋發揮，如果冇呢個機會我哋係坐唔到埋位，所以今次呢個機會，佢哋好支持，同埋真係替我哋開心，多謝你哋。希望繼續拍好電影！」被問到有甚麼說話同香港人講，她說：「好多謝你哋。」至於會否繼續拍港產片，她則以口型指「會呀」。